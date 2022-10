Dreieinhalb Hektar Fotovoltaik auf Hügel in der Buckligen Welt

Ein großes Projekt in Sachen erneuerbare Energie wurde im Spätherbst in Bromberg in der Buckligen Welt umgesetzt. Der Busunternehmer Christian Oberger hat rund zwei Millionen Euro investiert und auf dem Hügel hinter dem Gasthaus auf dreineinhalb Hektar eine Fotovoltaikanlage errichtet.

Dort produziert der 37-jährige Unternehmer etwa 1,8 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Eine ganze Menge. Die Größe der Anlage ist auch auf die große Vision Obergers ausgerichtet. Er will seine gesamte Busflotte auf Elektroantrieb umstellen und den dafür benötigten Strom selbst produzieren.

Dazu hat er eine eigene Gesellschaft gegründet, um über eine Energiegemeinschaft den Strom quasi an das Busunternehmen verkaufen zu können. Das ermöglicht auch, dass die Busse nicht nur an Ort und Stelle, sondern etwa auch weit entfernt mit dem „eigenen“ Strom aufgeladen werden können.