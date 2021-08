Ab heute geht's im Schneckentempo durch Paris

In einer Online-Umfrage hatte sich eine Mehrheit der Bewohner der französischen Hauptstadt für das Limit ausgesprochen. Dagegen reagiert die Vereinigung „40 Millionen Autofahrer“ erzürnt auf die Maßnahme, die sie „unsinnig, unverständlich und gefährlich“ nennt: Schließlich stecke man sich allein in seinem Auto im Gegensatz zu den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mit Corona an. Auch gebe es in Paris ohnehin nur wenige Unfälle, argumentiert der Generalsekretär der Vereinigung, Pierre Chasseray: „Der Anstieg der Unfälle in den vergangenen Monaten ist in erster Linie der erhöhten Zahl der Radfahrer geschuldet, die auf ,Corona-Radwegen’ fahren, die während des Lockdowns schnell-schnell aufgemalt wurden.“

Unterstützung kam hingegen von Jean Todt, dem ehemaligen Formel-1-Teamchef, heute Präsident des Welt-Automobilverbands FIA. Er habe in seiner Karriere zu viele Freunde, Kollegen und Ikonen des Automobilsports sterben sehen, schrieb er in der Zeitung Le Monde: „Ein Tempolimit von 30 km/h ist in stark bewohnten Gebieten eine der effizientesten Maßnahmen, um die Sterblichkeitsrate auf der Straße zu verringern.“

Aus Paris, Simone Weiler