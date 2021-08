Josephine Baker soll im Pariser Pantheon beigesetzt werden

Baker, 1906 in Missouri geboren, wurde in den 1920er Jahren in Paris berühmt, als viele Schwarze Amerikaner nach dem Ersten Weltkrieg in der französischen Hauptstadt blieben und die amerikanische Jazzkultur mitbrachten. Während des Zweiten Weltkriegs diente Baker auch in der französischen Résistance. Sie starb 1975 und ist derzeit in Monaco begraben.

Ihre sterblichen Überreste sollen am 30. November im Pantheon beigesetzt werden. Damit wird Baker in dem Mausoleum neben anderen französischen Nationalikonen wie den Schriftstellern Emile Zola und Victor Hugo, dem Philosophen Voltaire und der Politikerin Simone Veil ruhen.