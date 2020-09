Ein Herbst der Hybride in Wiens Kunstwelt

Doch abseits solcher praktisch motivierter Mischformen spielt die Kunst im Wiener Galerienherbst auch ihre Stärke aus, distanzierte Standpunkte zu ermöglichen und Erscheinungen über Zeitgrenzen hinweg zusammenzudenken. So erinnert etwa eine „Curated By“-Schau in der Galerie Steinek daran, dass Mischwesen immer wieder mythologisch aufgeladen wurden: Ovids „Metamorphosen“ berichten vom Jäger Aktaion, der die Göttin Diana nackt erblickte und zur Strafe in einen Hirsch verwandelt wurde, oder von Daphne, die sich dem Begehren des Gottes Apollon entzog, indem sie sich in einen Lorbeerbaum verwandelte. In der Schau findet sich der hirschköpfige Aktaion nun in einem häuslichen Umfeld wieder (in einem Werk von Jana Sterbak), und Daphne wird zur politischen Symbolfigur umgedeutet (Ian Hamilton Finlay, s. unten).