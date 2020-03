Jakob Lena Knebl und ihre Wagnisse in Wohnlandschaften

Auch für Venedig soll eine Rauminstallation entstehen, die lustvoll Normen auf den Kopf stellt – der Arbeitstitel „The Soft Machine and its Angry Body Parts“ nimmt Anleihen beim Beat-Poeten William S. Burroughs, der den Körper eine „weiche Maschine“ nannte. So wie Burroughs Texte zerschnipselte und zusammenfügte, zerlegt auch das Duo Knebl/ Scheirl Elemente in Skulptur, Malerei, Mode und Design.

Dass es damit auch irritiert, ist Knebl nicht unrecht. „Die Frage ist ja, wie wollen wir leben, was gestehen wir den anderen zu, was halten wir aus?“ sagt sie. „Dabei ist es spannend zu fragen, wo ich selbst mit meinem Leben hinwill: Will ich so bleiben, oder will ich vielleicht in manchen Dingen mutiger werden?“

Anstöße zu solchen Fragen, sagt Knebl, kamen dabei gar nicht so sehr aus der Kunstwelt, wo sie erst relativ spät heimisch wurde. „Davor war ich Altenpflegerin. Und ich fand es spannend zu hören, wie Menschen auf ihr Leben zurückblicken“, erzählt Sie. „Denn die Menschen bereuen ja nicht das, was schiefgegangen ist. Sondern das, was sie nicht gewagt haben.“