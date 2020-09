"Curated By": Ein Galerienfestival mit Hybridantrieb

Ohne Vernissagengetümmel, aber mit vollem Programm läuten 24 Wiener Galerien am Wochenende die 12. Ausgabe des Festivals „Curated By“ ein: Am Samstag (5.9.) sind die Ausstellungen von 11–19 Uhr, am Sonntag (6.9.) von 12–17 Uhr geöffnet; danach laufen sie zu regulären Öffnungszeiten bis 26. 9., in einigen Fällen auch noch länger.

„Die Eröffnung über zwei Tage nimmt den Druck, dass eine Veranstaltung abgesagt werden könnte“, sagt der Galerist Martin Janda, der als Obmann der Veranstaltergruppe „ARGE Österreichische Galerien“ die Anpassung des international beachteten Festivals an Corona-Bedingungen zu koordinieren hatte. Dabei galt es, auch ohne Events einen Sog zu generieren, der kunstinteressiertes, aber auch sammelndes Publikum auf die Beine bringt.