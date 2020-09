Wien, das Kunstmessen-Dorf der Unbeugsamen

Anderswo hört ein von unbeugsamen Menschen bevölkertes Kunstmessedorf nicht auf, den Einschränkungen der Corona-Pandemie Widerstand zu leisten. Doch das Dorf liegt nicht an der Nordwestspitze Galliens, sondern in Ostösterreich: Auch nach der Umschaltung der Corona-Ampel auf Orange wollen die Messe "Viennacontemporary" und ihre Satelliten-Veranstaltung "Parallel Vienna" in der kommenden Woche dichtes Programm für Kunstinteressierte - und nicht zuletzt für Sammlerpublikum - bieten.

Kunst im Zeitfenster

Beide Veranstaltungen operieren mit einem so genannten Timeslot-System. Das bedeutet, dass Tickets nur für bestimmte Zeiträume gültig sind und sich nur eine bestimmte Anzahl von Gästen innerhalb dieser Zeitfenster auf der Messe aufhalten dürfen. Für die Viennacontemporary, die in der eher hohen und weitläufigen Marx-Halle stattfindet, gelte derzeit ein Limit für 2500 Personen pro Zeitfenster, wie ihr Sprecher Hans Krestel auf KURIER-Nachfrage erklärt. Bei Bedarf könne man dieses Limit noch herunterschrauben, man rechne abseits des Eröffnungstages (24.9.) aber nicht mit einem derart erhöhten Andrang. Sowohl Tickets, die vorab gekauft werden (13 €), als auch solche, die vor Ort erstanden werden (19 €) werden gegen die Angabe von Kontaktdaten ausgegeben, so dass ein "Contact Tracing" möglich sei, versichert Krestel.