Baracke bis Einzelzimmer – wo Mitarbeiter wohnen

Bei ausländischen Leiharbeitern gibt es allerdings immer wieder negative Erfahrungen mit der Unterbringung, weiß Grammelhofer. So würden nicht selten bis zu sechs Menschen in einer 60-Quadratmeter-Wohnung wohnen – und dafür pro Person monatlich 300 Euro Miete bezahlen. „Da wird zum Teil gutes Geld gemacht“, sagt der Gewerkschafter. Dass Bauarbeiter in Containern wohnen, gäbe es heute nur noch eher selten. Wenn das doch der Fall sei, dann oft unter schlechten hygienischen Bedingungen. „Da gibt es Bereiche, in die ich nicht hineingehen würde“, so Grammelhofer.