Asfinag will bis 2030 rund 1.500 E-Ladepunkte errichten

Unterm Strich sind die Mauterlöse im Vorjahr um 2,3 Prozent auf 2,499 Milliarden Euro gestiegen; bei den Vignetten stieg der Erlös um 6,4 Prozent auf 574 Millionen Euro, bei der Streckenmaut beträgt das Plus 5,2 Prozent auf 238 Millionen Euro. Die Erlöse bei der Lkw-Maut pendelten sich bei knapp 1,7 Milliarden Euro ein, das ist ein leichtes Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zu 2022. Der Jahresüberschuss betrug 844 Millionen Euro.

„Wir investieren von 2024 bis 2029 mehr als elf Milliarden Euro, davon fließen 60 Prozent in die Sanierung und Erhaltung des Straßennetzes, um die langlebigen Bauwerke für die Zukunft garantieren zu können“, sagt Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl. „1,4 Milliarden Euro fließen in unsere Schwerpunkte Nachhaltigkeit, Parken, Multimodalität und Lärmschutz. Wir forcieren den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw.“ Jedes Jahr wickelt der Straßenbetreiber 330 Bauvorhaben ab und ist somit einer der größten Auftraggeber der Bauwirtschaft.

„Wir sorgen dafür, dass es auf den Raststationen und Rastplätze eine E-Ladeinfrastruktur in der Zukunft gibt“, sagt Hufnagl. „Wir wollen neue Akzente setzen, was das Laden von E-Pkw und E-Lkw anbelangt.“ So ist zum Beispiel der neue Rastplatz Roggendorf auf der Westautobahn (NÖ) Anfang des Jahres eröffnet worden.