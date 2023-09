Stundenlanger Stau auf Tauernautobahn: Kritik an Asfinag

Die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn A10 zwischen Golling und Werfen, bei der es seit Tagen zu stundenlangen Staus kommt, sorgt für Unmut bei Autofahrern und den Menschen in den betroffenen Gemeinden. Salzburgs Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) fordert einen "Verkehrsgipfel" mit dem Straßenbetreiber Asfinag und Adaptionen. Die Asfinag stellte am Montag aber gegenüber der APA klar, dass sich am Zeitplan und Bauablauf nichts ändern werde.

Bis zu drei Stunden verloren Autofahrer Richtung Norden am vergangenen Wochenende vor der Baustelle, die seit vergangenem Dienstag besteht und abgesehen von den Sommermonaten im kommenden Jahr bis Juni 2025 dauern wird. Grund war der starke Rückreiseverkehr. Heute, Montag, betrug der Zeitverlust im "üblichen Pendlerverkehr" rund 30 Minuten. "Wie erwartet", so dazu die Asfinag. Neben den im Stau stehenden Menschen waren aber auch die Bewohner der Anrainergemeinden wie Werfen, Golling oder Kuchl massiv vom Ausweichverkehr über die Bundesstraße betroffen, der zum Teil ebenfalls zum Erliegen kann.

