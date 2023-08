Heißluftballon stoppte Verkehr auf Straße in Niederösterreich

Nicht nur die Anrainer sondern auch zahlreiche Autofahrer staunten, als am Freitagabend ein Heißluftballon nur wenige Meter über die B18 im Ortsgebiet von Hirtenberg fuhr. "Wir dachten schon, er würde jetzt auf der B18 landen, und die Autos hielten bereits an. Doch plötzlich gewann der Heißluftballon wieder an Höhe", berichtet ein Augenzeuge.