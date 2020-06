Amateurfußball: Warten auf den Wiederankick

Vorsichtige Sponsoren

Am anderen Ende der Unterhausskala steht Union Reichersberg. Die Innviertler haben im Herbst in zwölf Spielen in der 2. Klasse Westnord einen mageren Punkt ergattert und gehören zu jenen Klubs, für die es im Frühjahr gar nicht mehr wieder losging.

Auch sie hoffen auf einen Meisterschaftsstart Mitte August oder zwei, drei Wochen später. „Wir sind froh, dass es weitergeht, sonst hätten wir wahrscheinlich zugesperrt“, sagt Obmann Alexander Weidmann.

Der Verein hat die Corona-Pause genutzt, um die triste Vergangenheit hinter sich zu lassen. „Wir haben einen kompletten Neustart gemacht“, ist Weidmann zuversichtlich: „Neuer Vorstand und eine ziemlich neu zusammengewürfelte Mannschaft.“ Das Training ist angelaufen, fünf Testspiele sind fixiert.

Wirtschaftliche Sorgen

Zur Ungewissheit über die sportliche Zukunft kommen wirtschaftliche Sorgen. Die Fixausgaben bleiben, doch die Eintrittserlöse fehlen komplett. Und die Sponsoren seien angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage vorsichtig-zurückhaltend, sagt Wallerns Obmann Weinberger.

Zudem lebe ein kleiner Verein zum Großteil von sonstigen Aktivitäten, ergänzt Kollege Weidmann aus Reichersberg. Kleinfeldturnier, Maibaumfest, Sonnwendfeuer – das alles fällt heuer auch aus.

Von den von Sportminister Werner Kogler für Sport und Kultur angekündigten 700 Millionen Euro ist bei den Vereinen noch nichts angekommen. Was wiederum das Land zuwarten lässt, um seine Förderkriterien ergänzend auszurichten.