Albertina Modern: Neue Bühne für die Kunst

48 Stunden war die Albertina Modern als zweiter Standort der Albertina in Wien geöffnet, bevor sie aufgrund der Corona-Maßnahmen wieder schließen musste. Am 27. Mai konnte das frühere Künstlerhaus am Karlsplatz endlich wieder aufsperren und neben Kunst auch die restaurierten Ausstellungsräume präsentieren. Zum Hintergrund: 2016 hat der Industrielle Hans Peter Haselsteiner das Künstlerhaus am Wiener Karlsplatz erworben und sich mit der Gründung der „Künstlerhaus Besitz-und Betriebsgesellschaft“ verpflichtet, das ehemals prunkvolle Ausstellungshaus zu renovieren und nach den Vorgaben der Albertina zu modernisieren.

Renovierung von Grund auf