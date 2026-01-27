Von Seat bis Dacia: Das sind die fünf günstigsten Neuwagen Österreichs

Auf Österreichs Straßen bewegt sich einiges: Trotz steigenden Preisen und immer komplexeren Sicherheits- und Assistenzsystemen bleibt der Neuwagenmarkt überraschend bunt. Neben teuren SUVs oder Limousinen mit Luxus- und High-Tech-Ausstattung und hoher Motorisierung sowie einem großflächigen Mittelklasse-Segment gibt es nach wie vor auch Modelle, die den Sprung in die eigene Garage möglich machen, ohne dass der Einstiegspreis über der 20.000-Euro-Marke beginnt.

5. Mitsubishi Space Star Der Mitsubishi Space Star startet die Liste der günstigsten Neuwagen Österreichs mit einem Basispreis von 14.490 Euro. Platzsparend und mit einem Dreizylinder-Benzinmotor ausgestattet, richtet sich der Space Star vor allem an preisbewusste Stadtfahrer, die Wert auf einfache Technik, wenig Elektronik und niedrige Verbrauchswerte legen. Sein Wendekreis und das kleine Format machen ihn für enge Innenstädte und kurze Pendelstrecken attraktiv. Der Space Star ist seit 1998 ein fixer Bestandteil des Mitsubishi-Sortiments und in seiner aktuellen Generation seit 2012 auf dem Markt; seitdem wurde er regelmäßig weiterentwickelt. Er spielt im Portfolio des japanischen Herstellers die Rolle des preisgünstigen Einstiegs-Kleinwagens und ist bewusst einfach, funktional und alltagstauglich konzipiert.

4. Seat Ibiza Der Seat Ibiza zählt mit seiner derzeitigen Markteinführung zu den preiswertesten Neuwagen am österreichischen Markt und belegt mit einem Basispreis von 13.490 Euro den vierten Platz. Der Kleinwagen, der seit 1984 in mehreren Generationen produziert wird, ist über die Markenlandschaft hinweg ein etablierter Vertreter seines Segments. In der aktuellen Generation punktet der Ibiza mit einem modernen, wirtschaftlichen Dreizylinder-Benzinmotor, einem neuen, leicht sportlichen Design und einem gut nutzbaren Innenraum für Alltag und Freizeit. Im Modellportfolio von Seat ordnet sich der Ibiza unterhalb der größeren Leon-Modelle ein und spricht vor allem junge Fahrer, Pendler und preisbewusste Käufer an, die besonderen Wert auf niedrige Unterhaltskosten legen. Trotz seines günstigen Preises bietet der Ibiza heute serienmäßig Assistenzsysteme wie Notbrems- und Spurhaltehilfe sowie eine moderne Infotainment-Ausstattung.

3. Hyundai i10 Der Hyundai i10 nimmt den dritten und gleichzeitig auch zweiten Platz in der Rangliste ein. Auf dem österreichischen Markt wird der Kleinwagen aktuell bereits ab 12.990 Euro angeboten. Seit seiner Einführung Mitte der 2000er Jahre entwickelte sich der i10 zu einem der zentralen Vertreter der Kleinwagenklasse im Hyundai-Programm und gilt als günstiger, alltagstauglicher Stadtwagen mit überraschend großem Innenraum für sein Segment (trotz einer Länge von nur 3,6 Metern). Ende November 2025 stellte Hyundai die Produktion des i10 für den europäischen Markt ein; der Konfigurator für Neuwagen ist inzwischen deaktiviert, die Restbestände werden dementsprechend günstig angeboten. Hintergrund ist der strategische Wandel: Hyundai will freiwerdende Produktionskapazitäten in der Türkei künftig für die Herstellung von Elektrofahrzeugen nutzen und setzt beim Einstieg in die Modellpalette verstärkt auf elektrische Alternativen wie den Hyundai Inster.

2. Fiat Pandina Beim Fiat Panda – oft liebevoll "Pandina" genannt – beginnt der Einstieg in die Welt der italienischen Kleinwagen ebenfalls bei 12.990 Euro in Österreich. Der seit 1980 durchgehend produzierte Panda ist eines der langlebigsten Modelle im Fiat-Programm und wurde über Generationen hinweg nur in seiner Optik verändert: funktional, übersichtlich und mit einem klar pragmatischen Anspruch. Gerade die letzte Generation vor dem Imagewandel unter dem neuen Namen "Grande Panda" gilt als robuster Alltagsbegleiter mit ausreichend Platz für Alltag und Wochenende und einer hohen Sitzposition. Der neue Grande Panda soll die Generationen der Kleinwagenfamilie fortführen und den bisherigen Panda mittelfristig ablösen. Der Grande Panda ist technisch moderner konzipiert, bietet vernetzte Systeme und ein modernes, kantiges Design sowie stärkere Antriebsoptionen, und soll die Marke im wettbewerbsintensiven A-Segment zukunftsfähig halten.

