Fokus Elektro: So baut Hyundai sein Modellprogramm bis 2027 um

Hyundai will seinen Kurs in Richtung Elektromobilität ab 2026 nochmals verschärfen. Das machte Österreich-Chef Alexander Punzengruber bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz der Marke deutlich, die im neuen Denzel-Flagship-Store für Hyundai in Wien-Erdberg stattfand. Der Manager, der seit mehreren Jahren die Geschäfte des Herstellers hierzulande verantwortet, verwies auf eine strategische Neuausrichtung des Modellprogramms und auf eine Phase intensiver Produkterneuerung als Vorbereitung auf die kommenden Jahre. "Voller Kurs auf Elektromobilität unter einer neuen Designsprache" soll dabei eine der Leitlinien sein, unter der Hyundai seine künftigen Modellgenerationen positioniert.

Der neue Flagship-Store Wien Erdberg in Kooperation mit Denzel soll das neue Aushängeschild von Hyundai Österreich werden.

Positiver Rückblick Ausgangspunkt für diesen Schritt ist ein für Hyundai erfolgreiches Jahr 2025. In Österreich steigerte die Marke ihre Neuzulassungen um 13 Prozent und erreichte einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Insgesamt wurden 12.923 Hyundai-Fahrzeuge neu zugelassen. Auch im Elektrosegment legte die koreanische Marke zu: Mit einem BEV-Marktanteil von 4,3 Prozent verbesserte man sich um 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Parallel dazu sanken die durchschnittlichen CO₂-Emissionen der neu zugelassenen Hyundai-Modelle deutlich: von 118,55 auf 98,09 Gramm pro Kilometer – ein Zeichen für den steigenden Anteil elektrifizierter Antriebe. Im Modellmix des vergangenen Jahres war das SUV Tucson der mit Abstand wichtigste Einzelträger. Mit 3.003 Einheiten entfielen 23,2 Prozent aller Hyundai-Zulassungen in Österreich auf das Mittelklasse-Fahrzeug, das seit seiner Ersteinführung 2004 auch international zu den bestverkauften Modellen des Herstellers gehört. Dahinter folgten die kompakten i-Modelle i10, i20 und i30, die gemeinsam jeweils im Bereich von rund 13 bis 14 Prozent lagen. Zugleich bestätigte Hyundai, dass der i10 als Einstiegsmodell künftig nicht weitergeführt wird und auslaufen soll.

Der Tucson war 2025 das Hyundai-Modell mit den meisten Zulassungen.

Art of Steel Der Blick richtet sich nun klar auf 2026 und darüber hinaus. Für das aktuelle Jahr kündigt Hyundai eine ausgeprägte Produktoffensive an, mit einem Schwerpunkt auf batterieelektrischen Modellen. Besonders der November 2026 soll zu einem zentralen Zeitpunkt werden: Der Tucson soll in diesem Monat grundlegend erneuert auf den Markt kommen, auch Bayon und Kona erhalten neue Generationen, jeweils weiterhin mit Benzin-, Plug-in-Hybrid- und teilweise vollelektrischen Varianten. Flankiert wird diese Produktoffensive von einer neuen Designstrategie, die Hyundai unter dem Begriff "Art of Steel" zusammenfasst. Die Marke verweist dabei auf ihre lange Verbindung zur koreanischen Stahlindustrie. Künftige Modelle sollen mit klareren Linien, schärferen Kanten und markanteren Proportionen auftreten. Einen ersten Ausblick darauf geben bereits aktuelle Konzeptfahrzeuge, darunter das jüngst präsentierte Showcar "Concept THREE", das als stilistische Vorschau auf die kommenden Elektro-Modelle dienen soll. Konkret soll die neue Designsprache schrittweise eingeführt werden. Den Anfang machen überarbeitete Versionen des IONIQ 6 und IONIQ 6N. Im dritten Quartal 2026 folgen der ebenfalls erst kürzlich vorgestellte Staria EV sowie der erstmals offiziell bestätigte IONIQ 3, der in der Türkei produziert wird und laut Hyundai größenmäßig nahe am C-Segment angesiedelt sein soll. Insgesamt plant der Hersteller bis zum dritten Quartal 2027 fünf zentrale Markteinführungen: IONIQ 3, den neuen Tucson, den neuen Bayon, einen neuen i20 sowie eine neue Generation des Kona.