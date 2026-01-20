BMW M235 Gran Coupé im Test: Für wen lohnt sich der Sportler?

BMW befindet sich seit der Präsentation der "Neuen Klasse" im September 2025 auf einem Elektro-Kurs. Umso interessanter wirkt ein Modell wie der neue M235, der noch einmal selbstbewusst eine Seite der Marke zeigen will, die in den kommenden Jahren zum Auslaufprodukt werden dürfte. Der M235 ist ein Gran Coupé mit flacher Dachlinie, kompakten Abmessungen und sportlichem Auftritt, das eher leise zum sportlichen Fahren anregt, statt laut aufzutreten. Er wirkt fokussiert, lässt nur im Detail sein Temperament durchscheinen und stellt früh die entscheidende Frage: Für wen ist dieses Auto eigentlich? Denn dieser BMW richtet sich an ein vergleichsweise kleines Publikum. Coupé-Form, M-Performance Paket und Allradantrieb schließen viele potenzielle Käufer schnell aus.

Alltags-Sportler Den Anfang macht der Motor: Unter der langen Haube des M235 steckt ein aufgeladener Zweiliter-Vierzylinder mit 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment, gekoppelt an ein Allrad-xDrive-System und ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe. Damit spurtet der kleine Athlet in 4,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht elektronisch begrenzt maximal 250 km/h. Trotz der überdurchschnittlichen Leistungswerte bleibt der M235 erstaunlich zugänglich. Die Sportsitze geben Halt, ohne einzuengen, und setzen mehr auf Langstreckenkomfort als auf Rennstreckenpose. Die Lenkung arbeitet präzise, wirkt dabei aber nie übernervös. Im dichten Stadtverkehr lässt das Gran Coupé seine entspannte Seite durchscheinen: leichtfüßig zu dirigieren, feinfühlig im Ansprechen und frei von jeglicher Hektik. Enge Straßen meistert das Modell flüssig und unaufgeregt, kleine Gasimpulse werden unmittelbar umgesetzt, ohne den Fahrer zu (über-)fordern. Dazu trägt auch das adaptive Fahrwerk mit xDrive-Allradantrieb bei, der dem Auto jene Nervosität nimmt, die bei viel Leistung auf engem Raum schnell entstehen kann.

Fahrerorientiert Im Cockpit zeigt sich jene BMW-DNA, die die Marke von vielen Mitbewerbern abhebt: Alles ist klar gegliedert, auf den Fahrer ausgerichtet und wirkt bewusst reduziert, ohne einen zu kühlen oder minimalistischen Eindruck zu erwecken. Hochwertige Materialien bestimmen die Optik, Kunststoff-Elemente finden sich nur vereinzelt an den Türen. Markentypische M-Akzente verstärken den sonst eher unscheinbaren Sport-Eindruck des Modells. Es sind genau diese Details, die den Unterschied machen: Der ergonomisch geformte Schalthebel liegt mühelos in der Hand, die Schaltwippen mit rutschfestem Gummi-Bezug hinter dem Lenkrad sorgen für reibungslose Gangwechsel, der vergleichsweise kleine Bildschirm fällt (genau wie das dezente Head-Up-Display) im Blickfeld des Fahrers nicht negativ auf, das Lenkrad mit Alcantara-Bezug lässt sich angenehm greifen. Unspektakuläre, aber spürbare Qualitäten wie diese sorgen dafür, dass sich der M235 nicht wie ein gewöhnliches Kompaktmodell anfühlt, sondern wie ein voll- und hochwertiges Fahrerauto, das sich selbst vor den größeren Modellen am Markt der sportlichen Limousinen nicht verstecken muss. Auch äußerlich wird klar: BMW hat für das Facelift an (fast) allen Fronten nachgeschärft. Während das Heck nun etwas kantiger wirkt, dominiert vorne die markante Niere: nun deutlich größer und kantiger als beim Vorgänger, flankiert von schmaleren, scharf geschnittenen Scheinwerfern, die dem Gran Coupé nun ein energischeres, flacheres Gesicht verleihen.

Wo ordnet er sich ein? Weder ist der M235 ein M3- oder M4-Ersatz, noch eine kompakte Alltagslimousine. Er bewegt sich irgendwo dazwischen: größer als ein 1er, kompakter als ein 3er, und mit mehr Vielseitigkeit als die Mitbewerber seines Segmentes. Mit dem hohen Einstiegspreis, der in Österreich bei 68.047 Euro liegt, befindet man sich dafür aber schon in einer Region, in der ein Golf R, Audi S3 oder sogar ein BMW X3 in Reichweite liegen. Die zentrale Frage "Für wen ist dieses Auto?" lässt sich nun etwas genauer beantworten: Der M235 Gran Coupé xDrive ist ein Nischenprodukt in einer zunehmend elektrisch fokussierten Welt des BMW-Konzerns mit überschaubarer Zielgruppe, die Wert auf ein sportlich ausgerichtetes Fahrerlebnis legt, ohne auf Alltags- und Stadttauglichkeit verzichten zu wollen. Ein echtes Rennstreckenfahrzeug wie seine größeren Brüder M3 oder M4 will er nicht sein; der M235 spielt dafür lieber in seiner eigenen Liga.