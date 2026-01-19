Stellantis in Österreich: Eine bekannte Größe ist immer noch am gefragtesten
Zusammenfassung
Stellantis ist was Österreich betrifft mit dem abgelaufenen Jahr 2025 zufrieden.
Man verfolgt einen Multi-Energy-Ansatz bei den Antrieben.
Herausforderungen sieht man nicht zuletzt durch den schrumpfenden Markt in Europa und chinesische Hersteller.
Opel Corsa beliebtestes Modell aus dem Stellantis-Angebot.
Der Managing Director von Stellantis Austria, Markus Wildeis, ist mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Beim Marktanteil hat die Gruppe um 1,7 Prozentpunkte zugelegt und zudem konnte man die Nummer-Zwei-Position hierzulande stärken.
Was die einzelnen Marken betrifft, so ist Peugeot die Nummer eins mit 9.200 verkauften Pkw, dahinter folgen Opel (8.123) und Citroen (5.303). Das gefragteste Auto im Stellantis-Sortiment war übrigens der Klassiker Opel Corsa mit 2.142 Stück. Die stärksten Zuwächse konnten Jeep (plus 39,4 %) und Opel (plus 37 Prozent) verbuchen. Für den Autoverkauf bleibt für Markus Wildeis der stationäre Autohandel die tragende Säule. Aktuell hat Stellantis 179 Vertriebsstandorte in ganz Österreich, das sind sieben mehr als im Jahr davor.
Die Herausforderungen bleiben freilich hoch. Zum einen ist Europa weltweit betrachtet die einzige Region, die nicht wächst. Dass 3 Millionen Autos und fehlen und vor allem das Segment der Fahrzeuge für unter 15.000 Euro am verschwinden ist, hatte kürzlich auch der neue Europachef von Stellantis, Emanuele Cappellano, eingemahnt. Die Kaufzurückhaltung bringt auch ein anderes Problem mit sich: "Wir haben in Europa 250 Millionen Autos, die älter als 10 Jahre sind und immer älter werden. Warum setzen wir keine Schritte, um diese Flotte zu erneuern? Das würde weitaus mehr zur Dekarbonisierung beitragen", so Cappellano.
Zweite Herausforderung ist das Auftreten der chinesischen Hersteller. Stellantis tut sich freilich mit Marken aus China zusammen - seien es Batteriehersteller wie CATL oder Autohersteller wie Leapmotor. Seit 2025 ist das chinesische Start-up Leapmotor in Österreich vertreten, das Stellantis über ein gemeinsames joint-venture (51 % Stellantis, 49 % Leapmotor) nach Europa bringt. Dazu wird Leapmotor den B10 künftig in Europa produzieren. Auch Leapmotor ist in Österreich gut gestartet und hat für das abgelaufene Jahr 848 Neuwagenzulassungen und bereits über 1000 Kaufverträge aufzuweisen. Die Produktpalette wächst auch weiter, heuer kommen mit dem B05 und dem B03X zwei weitere Modelle dazu. Interessant auch die technische Lösung: Neben rein elektrischen Modellen bietet Leapmotor auch Elektroantriebe in Verbindung mit Range Extender an.
Multi-Energy-Ansatz
Generell ist für alle Marken im Stellantis-Konzern der Multi-Energy-Ansatz der richtige, so Wildeis. Heißt, man hat - abhängig vom Modell - die Wahl zwischen klassischem Verbrenner, Hybriden, Plug-in-Hybriden und rein elektrischem Antrieb. „Unsere Multi-Energy-Plattformstrategie ist der Schlüssel zu echter Wahlfreiheit und garantiert die von den Kundinnen und Kunden vielfach gewünschte Technologieoffenheit. Ein Fahrzeug – mehrere Antriebe: So demokratisieren wir moderne Antriebstechnologien und verbinden Effizienz mit maximaler Flexibilität, Handel und Kundinnen und Kunden“, sagt Markus Wildeis. Der Fiat 500, der eigentlich als reine Elektroversion geplant war, wurde nun zum Hybrid "umgestrickt", als Reaktion auf das Kaufverhalten der Kundschaft. Wildeis erwartet diese "Doppelgleisigkeit" bei den Antrieben bis über das Jahr 2035 hinaus.
Insgesamt werden im Stellantis-Konzern bei uns 2026 21 neue Modelle bzw. upgedatete Versionen auf den Markt kommen - darunter neue (noch geheime) Modelle bei Fiat und Facelifts für den Opel Astra und den Peugeot 308. Citroen bringt mit dem neuen C5 Aircross ein neues SUV.
Für das Jahr 2026 erwartet der Managing Director von Stellantis ein weiteres Wachstum des heimischen Pkw-Markts auf rund 290.000 bis 300.000 Fahrzeuge.
