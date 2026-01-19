Der Managing Director von Stellantis Austria, Markus Wildeis, ist mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Beim Marktanteil hat die Gruppe um 1,7 Prozentpunkte zugelegt und zudem konnte man die Nummer-Zwei-Position hierzulande stärken.

Was die einzelnen Marken betrifft, so ist Peugeot die Nummer eins mit 9.200 verkauften Pkw, dahinter folgen Opel (8.123) und Citroen (5.303). Das gefragteste Auto im Stellantis-Sortiment war übrigens der Klassiker Opel Corsa mit 2.142 Stück. Die stärksten Zuwächse konnten Jeep (plus 39,4 %) und Opel (plus 37 Prozent) verbuchen. Für den Autoverkauf bleibt für Markus Wildeis der stationäre Autohandel die tragende Säule. Aktuell hat Stellantis 179 Vertriebsstandorte in ganz Österreich, das sind sieben mehr als im Jahr davor.

Die Herausforderungen bleiben freilich hoch. Zum einen ist Europa weltweit betrachtet die einzige Region, die nicht wächst. Dass 3 Millionen Autos und fehlen und vor allem das Segment der Fahrzeuge für unter 15.000 Euro am verschwinden ist, hatte kürzlich auch der neue Europachef von Stellantis, Emanuele Cappellano, eingemahnt. Die Kaufzurückhaltung bringt auch ein anderes Problem mit sich: "Wir haben in Europa 250 Millionen Autos, die älter als 10 Jahre sind und immer älter werden. Warum setzen wir keine Schritte, um diese Flotte zu erneuern? Das würde weitaus mehr zur Dekarbonisierung beitragen", so Cappellano.