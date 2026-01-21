Das waren 2025 die gefragtesten Autos in Österreich
Der heimische Automarkt wächst wieder, 2025 gab es ein Plus von 12,3 Prozent.
Meistverkauftes Elektroauto war das Model Y von Tesla.
An der Spitze hat der Skoda Octavia wieder den VW Golf verdrängt.
284.978 Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr in Österreich neu zugelassen. Das ist ein Plus von 12,3 Prozent im Vergleich zu 2024 und eine Zahl, mit der die Automobilimporteure durchaus zufrieden sind. Der Trend zu Elektro setzt sich fort und es zeigt sich, dass sich immer mehr Privatkäufer für ein E-Auto entscheiden. 36,6% aller Kunden sind hier private Käufer. Und bei den Autos, die nur mit E-Antrieb zu haben sind, ist einmal mehr ist das Tesla Model Y das beliebteste E-Auto in Österreich.
Was bei der Hitparade der Top 10 auffällt: Es sind dieselben 10 Autos, die schon 2024 am gefragtesten waren - aber es hat sich die Reihenfolge geändert. Und an der Spitze gab es wieder einen Wechsel.
10. Dacia Sandero
Mit dem Sandero hat Dacia einen Bestseller im Sortiment, der jedes Jahr seine Stückzahlen macht und seit 2017 ist der Dacia das meistverkaufte Fahrzeug auf dem europäischen Privatkundenmarkt. Für das Modelljahr 2026 (Bild) gibt es eine weitere Überarbeitung. Preis: Ab 12.690 Euro. Vom Sandero wurden 2025 4.220 Stück neu zugelassen.
9. Skoda Fabia
So wie der Sandero ist der auch der Fabia von Skoda seit seiner Markteinführung ein konstanter Verkaufserfolg. Vom Fabia wurden vergangenes Jahr 4.266 Modelle zugelassen. Aktuell beginnen die Preise bei 20.960 Euro.
8. Skoda Karoq
Der Karoq ist bei Skoda gewissermaßen das klassische Pendant zum elektrischen Elroq. Bei den Kunden ist das kompakte SUV nach wie vor gefragt. Die Preise beginnen bei 35.790 Euro. 2025 wurden 4.332 Stück vom Karoq zugelassen.
7. Tesla Model Y
Mit 4.342 zugelassenen Exemplaren ist das Tesla Model Y einmal mehr das meistverkaufte Elektroauto bei uns. Das SUV wurde im vergangenen Jahr optisch und technisch überarbeitet. Preis: ab 40.970 Euro.
6. VW Tiguan
Das kompakte SUV von Volkswagen, der Tiguan, punktet nicht zuletzt mit einem breiten Spektrum an Antrieben: Benziner, Diesel, Mildhybrid, Plug-in-Hybrid und dazu Front- oder Allradantrieb, der Kunden hat die Wahl. Der günstigste Tiguan kostet derzeit ab 36.990 Euro. 4.492 Fahrzeuge wurden hier neu zugelassen.
5. Toyota Yaris
Den Yaris von Toyota, von dem 2025 4.521 Autos zugelassen wurden, gibt es nur mehr mit Hybridantrieb. Wahlweise kann man den Toyota mit 116 oder 130 PS haben. Aktuell bietet Toyota den Yaris für 19.990 Euro an.
4. Seat Ibiza
Der Ibiza ist bei Seat das mit Abstand meistverkaufte Modell der Marke, was angesichts der Preiskalkulation nicht verwundert. Laut Liste kostet der Ibiza ab 16.990 Euro, abzüglich von Rabatten bzw. Boni kommt der Ibiza aktuell auf 13.490 Euro. 5.137 Stück wurden hier neu zugelassen.
3. BMW X1
Ein breites Antriebsspektrum bietet BMW für das kompakte SUV X1 an: Von Benzinern und Diesel über Plug-in-Hybriden bis hin zur rein elektrischen Version iX1 ist für den X1 praktisch jeder Antrieb verfügbar. 5.218 Zulassungen 2025. Preis: ab 46.788 Euro.
2. VW Golf
Im Jahr 2024 hat der VW Golf wieder den Platz an der Spitze erobert, nun gibt es für den populären Wolfsburger wieder die Silbermedaille. Auch für den Golf gibt es ein breit gefächertes Antriebsangebot, von Benziner und Diesel über Mildhybrid bis hin zum Plug-in-Hybrid. Preis: ab 26.590 Euro (inkl. Boni ab 21.590 Euro). Übrigens feiert man heuer "50 Jahre Golf GTI". Vom VW Golf wurden 6.744 Modelle neu zugelassen, das ist im Vergleich zu 2024 ein Minus von 1.926 Fahrzeugen.
1. Skoda Octavia
Nachdem er 2024 dem Golf den Vortritt lassen musste, hat der Skoda Octavia mit 7.892 Stück wieder Platz 1 in der heimischen Zulassungsstatistik erobert. Auch international ist der Octavia das gefragteste Modell der Tschechen - von den 1,043.900 Autos, die Skoda 2025 weltweit verkauft hat, entfielen190.300 auf den Octavia. Der Octavia kostet bei uns aktuell ab 35.630 Euro.
