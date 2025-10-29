Der Seat Ibiza kehrt zurück: Was ist neu in der sechsten Generation?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ibiza: Manche verbinden diesen Namen mit endlosen Partynächten, weltbekannten DJs, andere mit Strandurlaub. Bei Autokennern sorgt der Name gleichermaßen für angenehme Erinnerungen, wenn auch in anderem Zusammenhang. Nach mittlerweile 41 Jahren diverser Modellgenerationen erhält eines der populärsten Modelle des spanischen Herstellers (2024: 106.700 weltweit verkaufte Einheiten) ein weiteres Update. Der neue Seat Ibiza wurde optisch dezent, aber trotzdem im Gesamtbild spürbar einer Verjüngungskur unterzogen.

Neuerungen am Heck des Ibiza muss man mit der Lupe suchen. Das Design wirkt nun insgesamt etwas sportlicher.

Neue Nase Von außen bleibt der Ibiza seinem jungen, Auftritt treu, nur an der Front erkennen Besitzer älterer Generationen leichte Unterschiede. Das kantigere LED-Lichtdesign, neue Felgenvarianten und überarbeitete Akzente an Kühlergrill und Stoßfängern lassen den Kompaktwagen moderner wirken, ohne den typischen Look der Front, die seit mehreren Generationen besteht, zu verlieren. Innen präsentiert sich die Modellpflege etwas spürbarer: Weiche Materialien, ein neu gestaltetes Armaturenbrett aus wertigen Materialien und das zentral platzierte Infotainment mit bis zu 9,2 Zoll großem Touchscreen sorgen für ein Ambiente, das in dieser Preisklasse (den Ibiza soll es im Jänner 2026 ab unter 20.000 Euro geben) fast überdurchschnittlich wirkt. Auch die digitalen Instrumente und die verbesserten Konnektivitätsfunktionen lassen den Kleinwagen erwachsener wirken. Die Bedienung bleibt Seat-typisch logisch, einzig die Touchflächen an Lenkrad und Mittelkonsole erfordern etwas Eingewöhnung.

Der neue Ibiza (links) wurde gemeinsam mit dem Arona vorgestellt.