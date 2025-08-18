Der deutsche Autobauer Volkswagen sorgt in Großbritannien für Aufsehen: Käufer des Elektroautos ID.3 Pro und Pro S erhalten die volle Motorleistung ihres Fahrzeugs nur gegen Aufpreis. Zwar sind die Modelle technisch ab Werk auf 230 PS (170 kW) ausgelegt, doch standardmäßig stehen lediglich 204 PS (150 kW) zur Verfügung, berichtet Auto Express. Erst ein kostenpflichtiges Software-Upgrade, VW nennt dieses "Performance-Upgrade", schaltet das volle Potenzial des Elektroautos frei.

Preismodelle zur Auswahl Das sogenannte Performance-Upgrade kann flexibel gebucht werden, für 16,50 Pfund pro Monat (ca. 19 Euro), nach einer kostenlosen Testphase

oder für einmalig 649 Pfund (ca. 750 Euro) als sogenannte "Lifetime-Lizenz". Während beim Monatsabo die Freischaltung mit Ende des Vertrages erlischt, bleibt die Leistungserweiterung bei der "Lifetime-Lizenz" dauerhaft am Fahrzeug aktiviert, also auch, wenn es weiterverkauft wird.

Mehr Drehmoment Mit dem Upgrade steigt nicht nur die PS-Zahl, sondern auch das Drehmoment von 265 Nm auf 310 Nm. VW betont, dass Reichweite und Versicherung davon unberührt bleiben, da die Modelle bereits offiziell mit 228 PS registriert sind. Kritik: Zahlen für bereits verbaute Leistung Die Idee, bestehende Hardware oder Software-Features nur gegen Zusatzgebühr freizuschalten, sorgt nicht zum ersten Mal für Diskussionen. Mercedes etwa lässt sich in den USA für Leistungssteigerung der EQE und EQS-Modelle extra bezahlen. Per Software-Update wird die Beschleunigung um rund 20–24 Prozent verbessert. BMW hatte 2022 mit einem kostenpflichtigen Sitzheizungs-Abo für Aufsehen gesorgt, zog das Modell aber nach massiver Kritik zurück. Auch Polestar bietet gegen Aufpreis Software-Upgrades an. Bei Tesla kann man für einen Einmalbetrag oder ein monatliches Abo-System erweiterte Fahrerassistenzsysteme dazukaufen.