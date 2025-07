VW in der Krise: Mega-Jobabbau und deutlicher Gewinneinbruch

Grund waren unter anderem das schlechte Abschneiden im Tagesgeschäft bei den teuren Marken Porsche und Audi - und die Zölle in den USA. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 80,6 Mrd. Euro.

Das operative Konzernergebnis sackte um gut 29 Prozent auf 3,83 Mrd. Euro ab, was einer operativen Marge von 4,7 Prozent entspricht. Das war im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der Umsatz verringerte sich trotz etwas gestiegener Auslieferungen um 3 Prozent im Minus bei 80,6 Mrd. Euro.

Allein 1,2 Mrd. Euro kosteten den Konzern die Einfuhrzölle in den USA. Auf Autos werden dort seit April 27,5 Prozent Zoll erhoben. Das ließ dort auch die Verkaufszahlen einbrechen - um 16 Prozent. VW nannte zudem hohe Umbaukosten sowie den derzeit guten Lauf der noch margenschwächeren Elektroautos als Grund. In China verdiente der Konzern zudem erneut deutlich weniger.

Die Kernmarke VW verdiente in den Monaten April bis Juni dagegen deutlich mehr: 991 Mio. Euro, fast sechsmal so viel wie im sehr schwachen Vorjahreszeitraum. Damit fuhr die lange schwächelnde Kernmarke mehr operativen Gewinn ein als die beiden Premium-Schwestermarken zusammen.

Besonders schwach entwickelten sich dabei die einstigen Ertragsperlen Audi und Porsche. Bei den Ingolstädtern von Audi sackte der operative Gewinn im zweiten Quartal um zwei Drittel auf 550 Mio. Euro ab. Der Sportwagenbauer Porsche verdiente im Autogeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - nur noch 154 Mio. Euro, nach 1,7 Mrd. Euro ein Jahr zuvor.

VW-Konzern: Mega-Jobabbau soll Kosten senken

Porsche und Audi tun sich vor allem in China schwer, derzeit belasten auch hohe Umbaukosten ihre Gewinne. Audi will 7.500 Stellen streichen und Porsche mindestens 1.900 Jobs. Audi bringt zudem neue Modelle auf den Markt, was zwischenzeitlich den Verkauf stocken lässt.

Dagegen profitiert die Kernmarke VW finanziell davon, dass der Konzern Ende vorigen Jahres ein großes Sparprogramm verabschiedete und bis ins Jahr 2030 über 35.000 Arbeitsplätze abgebaut werden, was rund jeder vierten Stelle entspricht. Insgesamt 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einem Jobverzicht schon zugestimmt, meist im Rahmen von Altersteilzeit. 4.000 Stellen wurden bereits gestrichen.