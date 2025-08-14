Das Ende der ID-Familie: VW setzt bei E-Autos auf alte Namen

Volkswagen beendet die Ära der „ID“-Modellbezeichnungen und setzt künftig wieder auf vertraute Namen wie Golf, Polo oder Tiguan – eine Entscheidung, die intern auf breite Zustimmung stößt. Laut AutoBild kündigte Markenchef Thomas Schäfer bei einer Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg an, neue Elektroautos würden nicht mehr mit der Bezeichnung „ID.2“ oder ähnlichen Kürzeln eingeführt, sondern künftig wieder klassische Namen tragen. Die bisherigen ID-Namen, etwa „ID.3“ oder „ID.Buzz“, stünden nicht für das, wofür Volkswagen verkaufsfördernd stehen wolle: Emotion, Tradition und Identifikation. Schäfer betonte, dass etablierte, ikonische Modellnamen nicht verloren gehen dürfen.

Die Bezeichnung „ID“ war unter VW-Vorstand Herbert Diess im Jahr 2018 eingeführt worden und stand für „intelligentes Design“ und eine neue E-Mobilitätsidentität. Sie sollte die elektrischen Modelle optisch, sprachlich und technisch klar von den Verbrenner-Modellen abgrenzen. Bei vielen Kunden wirkte die technische Buchstabenkombination allerdings eher distanziert, so der Bericht.