Test

Groß geworden: Überzeugt der Fiat Grande Panda Hybrid im Test?

Fiat Grande Panda 2025
Mit dem Grande Panda Hybrid kehr ein italienischer Klassiker zurück. Ist der neue Panda so unverwüstlich wie seine Vorgänger?
Von Fabio Ehlers
12.12.25, 05:00
Kommentare

In den Gassen Roms, Neapels oder Florenz’ erkennt man sie sofort: alte, schiefe, manchmal verbeulte aber tapfere Pandas – jene kleinen Fiat, die seit den 1980ern durch enge Straßen kurven, Kopfsteinpflaster schlucken und sich trotzig durch Verkehrschaos bewegen. Sie fahren weiter, egal wie sehr sie malträtiert werden. Mit der Neuauflage unter dem Zusatz "Grande" stellt sich die Frage, in welche Richtung Fiat geht: knüpft man an dieselbe Unverwüstlichkeit alter Tage an, katapultiert man den Panda in ein modernes Zeitalter oder verpackt der Turiner Hersteller beides unter einer Haube?

Vom Zwei-Meter-Auto zur Limousine: Mit diesem Modell erfindet sich smart neu
Fiat Grande Panda Test

Fiat Grande Panda Test

Fiat Grande Panda Test

Fiat Grande Panda Test

Oldschool trifft Moderne

Der Grande Panda bleibt auch in der neuen Generation ein echter Stadtflitzer: Mit vier Metern Länge und einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, ergänzt durch einen 48-Volt-Mild-Hybrid-Antrieb, die gemeinsam 110 PS ergeben, bietet er eine gute Leistung für den Alltag. Das eDCT-Doppelkupplungsgetriebe und das Fahrwerk bringen Ruhe in eine Klasse, die bisher rau und kantig war.

Besonders in der Stadt setzt der elektrische Anteil beim Anrollen ein und sorgt für sanfte Stop and-Go-Manöver: ruhiger Antritt, weniger Schaltvorgänge, weniger Vibrationen. Nur bei plötzlichem Beschleunigen macht sich der Motor mit einem Aufheulen bemerkbar. Durch enge Straßen und Altstadtgassen manövriert sich der Panda gewohnt sicher und wendig. Und auch auf Schnellstraßen sorgt der Motor mit überraschend viel Tempo dafür, dass man auf der linken Spur niemandem im Weg steht.

Der T‑Roc-Herausforderer: Kia bringt den Seltos 2026 nach Europa

Ein Hauch mehr Eleganz

Im Innenraum bleibt der Panda geräumig und praktikabel, und zeigt eine gewisse Modernität: 412 Liter Kofferraum, Ablagen im Designer-Stil und ein umfangreiches Infotainment lassen in dieser Preisklasse kaum Wünsche offen. An die völlig neue äußere Optik im kantigen Pixel-Stil muss man sich indes erst gewöhnen – das ist anders, als man den Panda kannte.

Der Grande Panda befördert die Modellreihe in die Modernität und bringt zum fairen Preis ab 20.482 Euro Effizienz, Alltagstauglichkeit und einen Hauch mehr Komfort mit sich. Ob er auf Dauer denselben Mythos wie die Vorgänger aufbauen kann, muss sich zeigen. Im Herkunftsland hat er jedenfalls genau die Straßen, auf denen die alten Pandas einst ihren Ruhm verdienten.

Mehr zum Thema

Test
kurier.at, FE  | 

Kommentare