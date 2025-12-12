Groß geworden: Überzeugt der Fiat Grande Panda Hybrid im Test?

In den Gassen Roms, Neapels oder Florenz’ erkennt man sie sofort: alte, schiefe, manchmal verbeulte aber tapfere Pandas – jene kleinen Fiat, die seit den 1980ern durch enge Straßen kurven, Kopfsteinpflaster schlucken und sich trotzig durch Verkehrschaos bewegen. Sie fahren weiter, egal wie sehr sie malträtiert werden. Mit der Neuauflage unter dem Zusatz "Grande" stellt sich die Frage, in welche Richtung Fiat geht: knüpft man an dieselbe Unverwüstlichkeit alter Tage an, katapultiert man den Panda in ein modernes Zeitalter oder verpackt der Turiner Hersteller beides unter einer Haube?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fabio Ehlers Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fabio Ehlers Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fabio Ehlers Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fabio Ehlers

Oldschool trifft Moderne Der Grande Panda bleibt auch in der neuen Generation ein echter Stadtflitzer: Mit vier Metern Länge und einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, ergänzt durch einen 48-Volt-Mild-Hybrid-Antrieb, die gemeinsam 110 PS ergeben, bietet er eine gute Leistung für den Alltag. Das eDCT-Doppelkupplungsgetriebe und das Fahrwerk bringen Ruhe in eine Klasse, die bisher rau und kantig war. Besonders in der Stadt setzt der elektrische Anteil beim Anrollen ein und sorgt für sanfte Stop and-Go-Manöver: ruhiger Antritt, weniger Schaltvorgänge, weniger Vibrationen. Nur bei plötzlichem Beschleunigen macht sich der Motor mit einem Aufheulen bemerkbar. Durch enge Straßen und Altstadtgassen manövriert sich der Panda gewohnt sicher und wendig. Und auch auf Schnellstraßen sorgt der Motor mit überraschend viel Tempo dafür, dass man auf der linken Spur niemandem im Weg steht.

Das gefällt

Wendig und agil, modernisiertes Interieur, robustes Design, fairer Preis. Das gefällt nicht

Lauter Motor bei plötzlichen Beschleunigungen, die neue Optik ist Geschmackssache. Daten

Hybridmotor mit 81 kW/110 PS, Frontantrieb, Verbrauch: 5,2–5,6 Liter/100 km, Länge: 4.350 mm, Kofferraum: 412–1.366 Liter.