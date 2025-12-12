Groß geworden: Überzeugt der Fiat Grande Panda Hybrid im Test?
In den Gassen Roms, Neapels oder Florenz’ erkennt man sie sofort: alte, schiefe, manchmal verbeulte aber tapfere Pandas – jene kleinen Fiat, die seit den 1980ern durch enge Straßen kurven, Kopfsteinpflaster schlucken und sich trotzig durch Verkehrschaos bewegen. Sie fahren weiter, egal wie sehr sie malträtiert werden. Mit der Neuauflage unter dem Zusatz "Grande" stellt sich die Frage, in welche Richtung Fiat geht: knüpft man an dieselbe Unverwüstlichkeit alter Tage an, katapultiert man den Panda in ein modernes Zeitalter oder verpackt der Turiner Hersteller beides unter einer Haube?
Oldschool trifft Moderne
Der Grande Panda bleibt auch in der neuen Generation ein echter Stadtflitzer: Mit vier Metern Länge und einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, ergänzt durch einen 48-Volt-Mild-Hybrid-Antrieb, die gemeinsam 110 PS ergeben, bietet er eine gute Leistung für den Alltag. Das eDCT-Doppelkupplungsgetriebe und das Fahrwerk bringen Ruhe in eine Klasse, die bisher rau und kantig war.
Besonders in der Stadt setzt der elektrische Anteil beim Anrollen ein und sorgt für sanfte Stop and-Go-Manöver: ruhiger Antritt, weniger Schaltvorgänge, weniger Vibrationen. Nur bei plötzlichem Beschleunigen macht sich der Motor mit einem Aufheulen bemerkbar. Durch enge Straßen und Altstadtgassen manövriert sich der Panda gewohnt sicher und wendig. Und auch auf Schnellstraßen sorgt der Motor mit überraschend viel Tempo dafür, dass man auf der linken Spur niemandem im Weg steht.
Das gefällt
Wendig und agil, modernisiertes Interieur, robustes Design, fairer Preis.
Das gefällt nicht
Lauter Motor bei plötzlichen Beschleunigungen, die neue Optik ist Geschmackssache.
Daten
Hybridmotor mit 81 kW/110 PS, Frontantrieb, Verbrauch: 5,2–5,6 Liter/100 km, Länge: 4.350 mm, Kofferraum: 412–1.366 Liter.
Ein Hauch mehr Eleganz
Im Innenraum bleibt der Panda geräumig und praktikabel, und zeigt eine gewisse Modernität: 412 Liter Kofferraum, Ablagen im Designer-Stil und ein umfangreiches Infotainment lassen in dieser Preisklasse kaum Wünsche offen. An die völlig neue äußere Optik im kantigen Pixel-Stil muss man sich indes erst gewöhnen – das ist anders, als man den Panda kannte.
Der Grande Panda befördert die Modellreihe in die Modernität und bringt zum fairen Preis ab 20.482 Euro Effizienz, Alltagstauglichkeit und einen Hauch mehr Komfort mit sich. Ob er auf Dauer denselben Mythos wie die Vorgänger aufbauen kann, muss sich zeigen. Im Herkunftsland hat er jedenfalls genau die Straßen, auf denen die alten Pandas einst ihren Ruhm verdienten.
