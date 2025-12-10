Der T‑Roc-Herausforderer: Kia bringt den Seltos 2026 nach Europa

Mit der für 2026 angekündigten europäischen Neuauflage seines Kompakt-SUV zeigt Kia eine überarbeitete Generation des Seltos. Das Modell existierte bereits zuvor in Asien, Australien und Südamerika, die nun vorgestellte zweite Generation bringt das Modell mit umfassenden Neuerungen in Design, Antrieb und Innenraum auch nach Europa. Zugleich positioniert sich der Seltos preislich und dimensional als direkter Konkurrent zum Volkswagen T‑Roc.

Futuristische Kia-Optik Äußerlich präsentiert sich der neue Seltos im neuen, geradlinigen Kia-Design, das bereits bei Modellen wie dem Stonic, Sorrento, Sportage oder in den EV-Modellreihen zum Einsatz kam. Der Kühlergrill ist breit gestaltet, die Frontpartie wirkt kantig, während die Scheinwerfer vertikal angeordnet sind. Mit einer Länge von 4,43 Metern, einer Breite von etwa 1,83 Metern, einem Radstand von 2,69 Metern und einem Kofferraumvolumen von 536 Litern liegt der Seltos klar in der Klasse der Kompakt-SUV. Auch im Innenraum zieht sich die Designsprache der Koreaner durch das Modell: Das Cockpit ist horizontal ausgerichtet, digitale Displays lassen sich mit klassischen Bedienelementen kombinieren. Auf Wunsch bietet der Seltos zudem ein noch größeres Infotainment-Display und moderne Komfortfunktionen. Zur Serien- oder optionalen Ausstattung gehören Panoramadach, Assistenzsysteme für Sicherheit und Komfort sowie verschiedene Infotainmentoptionen.

