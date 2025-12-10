Aus EQB wird GLB: Das kann die nächste Generation von Mercedes' Kompakt-SUV
Der neue Mercedes GLB präsentiert sich moderner, technikaffiner und vielseitiger als seine Vorgänger, die seit 2019 auf dem Markt sind. Die Überarbeitung betrifft nicht nur Design, Antrieb und Innenraum, sondern auch die gesamte strategische Ausrichtung: Mit der Integration der Elektroversionen übernimmt die neue GLB-Generation nämlich die Rolle des bisher eigenständigen EQB in der Modellpalette, den Mercedes bereits aus dem Konfigurator genommen hat. Damit soll der GLB klassische Verbrenner und elektrische Varianten unter einem Dach vereinen.
Neue Antriebe, neue Optionen
Die Neuauflage wird deshalb in zwei Versionen angeboten: als rein elektrischer GLB EQ auf der neuen Modularen Elektrischen Architektur und als Mild-Hybrid-Modell für klassische Verbrenner. Bei den Elektroversionen kommt erstmals eine 800-Volt-Architektur zum Einsatz, die deutlich schnellere Ladezeiten ermöglichen soll. Mercedes gibt an, dass der GLB an Schnellladestationen innerhalb "weniger Minuten" wieder ausreichend Reichweite für längere Strecken aufnimmt. Geplant sind mehrere Varianten, vom Einstiegsmodell GLB 200 EQ über mittlere Versionen mit stärkerem Akku bis hin zum GLB 350 4Matic mit Allradantrieb. Später soll auch eine Mild-Hybrid-Variante mit einem 1,5-Liter-Vierzylinder und 48-Volt-Unterstützung folgen.
Viel Platz, noch mehr Technik
Neben der leicht veränderten äußeren Optik erhielt insbesondere der Innenraum des GLB eine Modernisierung: Durch das insgesamt leichte Wachstum des Modells soll der Komfort steigen; die Option auf eine dritte Sitzreihe als Siebensitzer soll erhalten bleiben. Völlig neu im Innenraum ist der optionale MBUX Superscreen, eine breite Bildschirmanlage, die sich über die gesamte Armaturentafel erstreckt und digitale Fahrzeugbedienung mit Multimedia- und Komfortfunktionen kombiniert. Ergänzt wird das Interieur durch eine überarbeitete Mittelkonsole, ein neues Lenkraddesign, erweiterte Ambientebeleuchtung mit Sternenhimmel sowie ein optionales Panoramadach.
Kontinuität und neue Ausrichtung
Die GLB-Baureihe ist seit der Markteinführung 2019 vor allem für ihr Raumkonzept bekannt: kompakte Außenmaße bei einem gleichzeitig geräumigen und variablen Innenraum. Der GLB soll den seit 2022 produzierten EQB nun im Fuhrpark der Stuttgarter ersetzen und in die eigene Modellbezeichnung aufnehmen. Laut Mercedes sollen künftige Elektrofahrzeuge nicht mehr als eigenständige Submarke auftreten, sondern in die bestehende Modellpalette integriert werden.
Preise für Österreich, konkrete Ausstattungslinien, finale Leistungswerte und Verbrauchswerte stehen noch aus. Die Weltpremiere des neuen GLB fand am gestrigen 8. Dezember 2025 statt, direkt im Anschluss folgte die Bestellfreigabe. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.
