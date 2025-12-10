Aus EQB wird GLB: Das kann die nächste Generation von Mercedes' Kompakt-SUV

Der neue Mercedes GLB präsentiert sich moderner, technikaffiner und vielseitiger als seine Vorgänger, die seit 2019 auf dem Markt sind. Die Überarbeitung betrifft nicht nur Design, Antrieb und Innenraum, sondern auch die gesamte strategische Ausrichtung: Mit der Integration der Elektroversionen übernimmt die neue GLB-Generation nämlich die Rolle des bisher eigenständigen EQB in der Modellpalette, den Mercedes bereits aus dem Konfigurator genommen hat. Damit soll der GLB klassische Verbrenner und elektrische Varianten unter einem Dach vereinen.

Neue Antriebe, neue Optionen

Die Neuauflage wird deshalb in zwei Versionen angeboten: als rein elektrischer GLB EQ auf der neuen Modularen Elektrischen Architektur und als Mild-Hybrid-Modell für klassische Verbrenner. Bei den Elektroversionen kommt erstmals eine 800-Volt-Architektur zum Einsatz, die deutlich schnellere Ladezeiten ermöglichen soll. Mercedes gibt an, dass der GLB an Schnellladestationen innerhalb "weniger Minuten" wieder ausreichend Reichweite für längere Strecken aufnimmt. Geplant sind mehrere Varianten, vom Einstiegsmodell GLB 200 EQ über mittlere Versionen mit stärkerem Akku bis hin zum GLB 350 4Matic mit Allradantrieb. Später soll auch eine Mild-Hybrid-Variante mit einem 1,5-Liter-Vierzylinder und 48-Volt-Unterstützung folgen.