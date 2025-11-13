Neue EU-Geräuschregelung: Diese Modelle von Mercedes-AMG sind zu laut

Die sportliche Sub-Marke von Mercedes-Benz AMG soll planen, mehrere ihrer besonders lauten Verbrennermodelle mit Anfang des nächsten Jahres auslaufen zu lassen. Dies geht aus einem internen Schreiben des Produktmanagements von Mercedes-Benz Deutschland hervor, berichtet die Plattform Elektroauto‑News und das Handelsblatt.

Grund ist eine verschärfte Geräuschrichtlinie der Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) unter dem Namen "UN R51.03 Phase 3". Ab dem 1. Juli 2026 soll die Regulierung offiziell in Kraft treten und dann deutlich niedrigere Außengeräuschgrenzwerte von maximal 68 Dezibel vorschreiben.

Betroffene Baureihen

Vertreter der Marke sollen informiert worden sein, dass die Produktion ausgewählter Modelle noch bis Ende Februar 2026 läuft: Betroffen sind die Baureihen C 43 4MATIC, GLC 43 4MATIC und GLA 35 4MATIC. Leistungsstärkere Plug-in-Hybride wie der C 63 S E Performance und der GLC 63 S E Performance sollen laut dem Schreiben noch bis Ende Mai 2026 gebaut werden.