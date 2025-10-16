Vision Iconic: Mit dieser Studie will Mercedes die Elektrowelt neu denken

Mit dem Mercedes‑Benz Vision Iconic gewähren die Stuttgarter einen Ausblick darauf, wie Luxusautos aus dem eigenen Haus künftig aussehen könnten. Formensprache und Details sollen klassische Modelle der Marke aus den 1930er- und 1940er-Jahren zitieren. Gleichzeitig setzt die Studie auf modernste Technik rund um Elektromobilität in Form von Solarenergie und autonomem Fahren.

Solarenergie statt Lack

Ein markantes Merkmal ist der Solarlack, der in Form von hauchdünnen Photovoltaik-Elementen integriert sein wird. Laut Mercedes könnten unter idealen Bedingungen auf einer Fläche von etwa 11 Quadratmetern jährlich bis zu 12.000 Kilometer Fahrenergie gewonnen werden, was ein deutlicher Fortschritt im Bereich der Selbstversorgung sein könnte.

Autonom auf einem neuen Level

Auch in Sachen automatisiertes Fahren wagt Mercedes einen großen Schritt: Die Vision Iconic-Studie deutet an, dass auf Autobahnen und beim Einparken Funktionen der Level-4-Automatisierung denkbar sind. Level 4 ist die zweithöchste Stufe auf der Skala des autonomen Fahrens, bei der das Fahrzeug viele Fahraufgaben selbst übernimmt, ohne dass der Fahrer aktiv eingreifen muss.

Damit die Technik effizient funktioniert, setzt das Stuttgarter Konzept auf sogenannte neuromorphe Computertechnologien. Diese Nachahmung des menschlichen Gehirns soll den Energiebedarf für Assistenzsysteme und hochautomatisiertes Fahren deutlich senken. Mercedes nennt eine mögliche Reduktion des Strombedarfs um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu heutigen Systemen.