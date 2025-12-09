Vom Zwei-Meter-Auto zur Limousine: Mit diesem Modell erfindet sich smart neu

Mit dem #6 stellt smart erstmals ein Modell vor, das sich formal als Limousine liest. Nachdem sich die Marke in den vergangenen Jahren mit Modellen wie dem #5 bereits vom Image der kompakten Stadtflitzer lossagte, folgt nun ein neuer Einstieg in ein bisher unberührtes Segment. Fotos, die der Hersteller aus dem Mercedes-Benz- und Geely-Konzern veröffentlichte, zeigen ein Modell mit den Maßen der gehobenen Mittelklasse: 4,90 Meter Länge bei einem Radstand von 2,93 Metern und einer Breite von 1,92 Metern. Damit rückt das Modell in die Dimensionen einer Mercedes E-Klasse vor und entfernt sich deutlich von den frühen Kompakt-Modellen wie dem fortwo.

Mehrere Varianten im Gespräch Offizielle technische Daten sind teilweise noch regional different, doch in Konzernberichten aus China wird der #6 als Plug-in-Hybrid mit einem aufgeladenen 1,5-Liter-Motor und einem elektrischen Zusatzantrieb beschrieben. In diesen Angaben werden kombinierte Systemleistungen genannt, die im Bereich von mehreren hundert PS liegen. Für China werden etwa 429 PS und eine elektrische Reichweite von mehreren hundert Kilometern angegeben. Parallel dazu gibt der Hersteller einen Ausblick auf weitere vollelektrische Versionen mit deutlich höheren Leistungswerten und Reichweitenangaben von bis zu 700 Kilometern. Auch sehr leistungsstarke Varianten mit bis zu rund 470 kW sollen in Aussicht stehen. Aussagen zu Reichweiten und Leistungen beziehen sich aktuell vor allem auf den chinesischen Markt und müssen für Europa noch offiziell bestätigt werden. Die ersten offiziellen Bilder legen ein langes, gestrecktes Profil und große 20-Zoll-Räder nahe; die Fahrzeugmasse wird mit bis zu 2,1 Tonnen angegeben. Innenaufnahmen veröffentlichte smart bisher nicht flächendeckend, entsprechende Details zu Materialwahl, Infotainment oder Platzangebot beruhen daher größtenteils auf Herstellerangaben und ersten Pressefotos. Konkrete Aussagen zu Ausstattungspaketen und Preisen stehen noch aus.