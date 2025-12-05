Der neue Clio: So radikal hat Renault seinen Bestseller verändert
35 Jahre Clio – und noch kein bisschen müde. Die sechste Generation des französischen Bestsellers kommt 2026 mit großem Erneuerungsanspruch auf die Straße: mehr Präsenz, mehr Komfort und etwas mehr Elektrifizierung.
Schon beim ersten Blick zeigt sich der neue Clio in der portugiesischen Sonne von seiner völlig neuen Seite: Renault hat den Kompaktwagen nicht einfach weiterentwickelt, sondern völlig neu gezeichnet. Die Front wirkt nun deutlich aggressiver, mit breiterem Stand, längerer Motorhaube und einer Lichtsignatur, die sich (endlich) markant von der Masse abhebt. Auch hinten weht frischer Wind: Die Rückleuchten stehen nun getrennt voneinander, schärfer konturiert und geben dem Kleinwagen ein ebenso sportliches Heckprofil. Außerdem wächst der Clio in Länge, Breite und Höhe um ein paar Zentimeter.
Das in Lissabon getestete Modell trägt den sportlichsten Auftritt, den man serienmäßig bekommt: "Esprit Alpine". Größere 18-Zoll-Felgen, schwarze Radhausumrahmungen, tiefere Konturen – das alles macht den Clio optisch noch erwachsener.
Kleinwagen? Eher nicht
Beim Öffnen der Tür folgt der zweite Aha-Moment. Die Alpine-Ausführung ist ein gutes Stück weg vom Kunststoff-Charme früherer Generationen. Alcantara zieht sich über Sitze, Türtafeln und Armaturen. Dazu kommt ein farbverlaufendes Metallelement um die Lüftungsdüsen, das je nach Lichteinfall regenbogenartig schimmert. Fondpassagiere profitieren dank verlängertem Radstand von spürbar mehr Raum. Und das Cockpit gehört zu den modernsten im Segment: zwei 10-Zoll-Displays, Google-Navigation, Sprachsteuerung und App-Integration ohne Smartphone-Zwang.
• Marktstart: 1990
• Generationen: 6
• Verkäufe weltweit: über 17 Mio. Einheiten
• Auto des Jahres (Europa): ausgezeichnet 1991 & 2006
• Vertrieb in: 120 Ländern
• Produktion: über 1.000 Clio täglich im Werk Bursa (Türkei)
• Assistenzsysteme (Gen. 6): bis zu 29 verfügbar
• Hybrid-Emissionen (Gen. 6): 89 g CO₂/km (E-Tech Full Hybrid mit 158 PS)
• Verbrauch (Gen. 6): 4,2 bis 4,5 Liter
• Länge (Gen. 6): 4.116 mm
Durch die Jahrzehnte
Im urbanen Bereich zeigt sich, warum der Clio seit 1990 ein Dauerbrenner ist. Beim Durchschlängeln der engen Gassen von Lissabon fährt er sich lebendig und leichtfüßig. Trotzdem bleibt der Clio nicht nur ein Stadtfahrzeug: Gerade die neben dem Standard-Benziner verfügbare Hybrid-Version "E-Tech Full Hybrid" mit 158 PS und einer WLTP-Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern macht einen großen Schritt in Richtung Langstreckenfähigkeit.
Der 1,8-Liter-Vierzylinder arbeitet dabei spürbar leiser als seine Vorgänger, unterstützt von zwei Elektromotoren und einem neuen Multi-Mode-Getriebe. Während der Motor des Vorgängers beim Beschleunigen noch laut aufheulte und automatische Schaltvorgänge länger auf sich warten ließen, wirkt es beim neuen Clio fast so, als hätte man dem Getriebe Manieren beigebracht: Selbst im sportlichsten der drei Fahrmodi schaltet der Clio sanft und ohne Aufschrei.
Neuer Kompakt-Standard
Der sechste Clio tritt mit einem hohen Anspruch an und erfüllt ihn auch: Er fährt dynamischer, wirkt hochwertiger, bietet Platz und Komfort, die man vor wenigen Jahren noch vergeblich in der Kompaktklasse gesucht hätte. Die Auslieferung startet im Jänner 2026, der Einstiegspreis in der "Evolution"-Ausstattung liegt bei 19.990 Euro. Für die teuerste Linie "Esprit Alpine" werden bis zu 28.490 Euro fällig.
