Der neue Clio: So radikal hat Renault seinen Bestseller verändert

35 Jahre Clio – und noch kein bisschen müde. Die sechste Generation des französischen Bestsellers kommt 2026 mit großem Erneuerungsanspruch auf die Straße: mehr Präsenz, mehr Komfort und etwas mehr Elektrifizierung.

Schon beim ersten Blick zeigt sich der neue Clio in der portugiesischen Sonne von seiner völlig neuen Seite: Renault hat den Kompaktwagen nicht einfach weiterentwickelt, sondern völlig neu gezeichnet. Die Front wirkt nun deutlich aggressiver, mit breiterem Stand, längerer Motorhaube und einer Lichtsignatur, die sich (endlich) markant von der Masse abhebt. Auch hinten weht frischer Wind: Die Rückleuchten stehen nun getrennt voneinander, schärfer konturiert und geben dem Kleinwagen ein ebenso sportliches Heckprofil. Außerdem wächst der Clio in Länge, Breite und Höhe um ein paar Zentimeter.

Das in Lissabon getestete Modell trägt den sportlichsten Auftritt, den man serienmäßig bekommt: "Esprit Alpine". Größere 18-Zoll-Felgen, schwarze Radhausumrahmungen, tiefere Konturen – das alles macht den Clio optisch noch erwachsener.