Überraschende Modellpflege: Diese Audi-Modelle starten 2026 rundum erneuert

Audi hat zum Modelljahreswechsel von 2025 zu 2026 umfangreiche Hard- und Software-Updates für mehrere seiner Baureihen angekündigt: betroffen sind die Limousinen und Coupé-Modelle der Audi A5-Serie, der SUV Audi Q5, die Mittelklasse-Limousine Audi A6 sowie die vollelektrischen Modelle Audi A6 e-tron und Audi Q6 e-tron. Die Neuerungen sollen Komfort, Sicherheit und Fahrgefühl sowohl bei Verbrenner- als auch bei Elektrofahrzeugen auf den neuesten Stand bringen.

Die Rückkehr des Verbrenners

Für die sportlichen Varianten der S-Modelle von A5 und A6 oder A6 e-tron führt Audi künftig einen neuen Fahrmodus namens "Dynamic Plus" ein. Dieser Modus soll eine verstärkte, heckbetonte Fahrdynamik ermöglichen und damit sportliches Fahrverhalten unterstützen. Beim A6 sind zudem neue Matrix-LED-Scheinwerfer mit Mikro-LED-Technik und digitale Lichtsignaturen verfügbar.

Für die Baureihen Audi A6 und Audi Q5 kehrt indes ein echtes Schwergewicht zurück: Ein neuer 3,0‑Liter‑V6‑TDI mit 220 kW (299 PS) und 580 Nm Drehmoment. Anders als frühere V6‑Diesel kombiniert das neue Triebwerk erstmals die sogenannte MHEV‑plus‑Technologie mit einem elektrisch angetriebenen Verdichter. Beim Anfahren, Rangieren oder im Stadtverkehr kann das System damit rein elektrisch fahren.

Der elektrisch unterstützte Verdichter sorgt dafür, dass der Ladedruck sehr schnell aufgebaut wird, das Turboloch nahezu entfällt und der Motor spontan anspricht. In der Praxis soll das Fahrzeug dadurch beim Anfahren rund eine Wagenlänge schneller losziehen. Trotz der Leistung soll der Verbrauch vergleichsweise moderat bleiben: Für den A6 gibt Audi einen kombinierten Verbrauch von 5,3 bis 6,1 l/100 km an, für den Q5 zwischen 5,8 und 6,8 l/100 km.