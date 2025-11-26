Das Ende einer Ära: So verabschiedet sich BMW von der Roadster-Klasse

Mit der "Final Edition" präsentiert BMW das letzte Modell des Z4. Das Sondermodell markiert das Ende der Roadster-Klasse des Herstellers. Die finale Edition ist ab Jänner 2026 bestellbar, im März soll der Z4 dann endgültig vom Markt verschwinden.

Die exklusive Edition trägt äußerlich eine Matte‑Schwarz‑Lackierung mit der Bezeichnung "Frozen Matt Black" und setzt mit Hochglanz‑Shadowline‑Details und rot lackierten M‑Sportbremsen noch einmal auf ein markantes Erscheinungsbild. Innen wartet eine auf rote Kontraste getrimmte Leder/Alcantara‑Ausstattung mit farbigen Nähten.

Alle drei bislang bekannten Motorisierungen des Modells bleiben auch für den letzten Ableger der Reihe verfügbar. Vom 197 PS‑sDrive20i über den 258 PS‑sDrive30i bis zum 340 PS‑starken M40i sind alle Stufen vertreten. Dabei soll es für alle Varianten sowohl Handschaltung als auch Automatik geben.

Das Editionspaket selbst soll je nach Ausstattung zwischen 4.200 und 7.400 Euro kosten, für das Basismodell liegt der österreichische Einstiegspreis derzeit bei 60.188 Euro, die M-Variante ist ab 82.010 Euro erhältlich.