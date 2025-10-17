Elektro zum Trotz: BMW feiert V8-Rekordverkäufe

BMW überrascht mit einer ungewöhnlichen Bilanz: 2024 war für den bayerischen Autobauer das erfolgreichste Jahr für Achtzylinder-Modelle aller Zeiten. In einer Phase, in der sich der Konzern im Rahmen der "Neuen Klasse" eigentlich auf die Elektromobilität konzentriert, erleben die leistungsstärksten Verbrenner der Bayern momentan ein regelrechtes Comeback.

Dass BMW diese doppelte Strategie erfolgreich umsetzt, zeigt ein Blick in die Verkaufszahlen: Die Performance- und Hochleistungsmodelle der BMW M GmbH erzielten 2024 mit 206.582 ausgelieferten Fahrzeugen einen neuen Rekord. Besonders Fahrzeuge mit dem 4,4-Liter-V8-Biturbo seien stark nachgefragt. Dieser ist in fast allen Modellen der M-Linie verbaut, mit Ausnahme des M2 und M3. In Kombination damit verzeichnete BMW im gleichen Jahr einen Absatzrekord für alle V8-Motoren der "Standard"-Modelle, auch wenn für diese Gesamtzahl keine exakte Stückzahl veröffentlicht wurde.

Tradition mit acht Zylindern

BMWs Beziehung zum Achtzylinder reicht weit zurück. Bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren baute der Hersteller V8-angetriebene Luxuslimousinen, ehe das Konzept in den frühen 1990er-Jahren mit der 5er-, 7er- und 8er-Reihe ein dauerhaftes Comeback feierte. Seitdem ist der V8 ein fester Bestandteil des BMW-Portfolios, vor allem in großen Limousinen und SUV-Modellen.

Aktuell bietet BMW den sogenannten S68-Motor, einen 4,4-Liter-V8 mit Twin-Turbo-Aufladung und 48-Volt-Mildhybrid-System, in den europäischen Modellen X5, X6 und X7 M60i an. In den USA kommt der V8 zudem im BMW 760i (G70) zum Einsatz.

Noch eine Leistungsklasse darüber rangiert der sportlichere M-V8 S63-Motor, der unter anderem die Modelle X5 M, X6 M und M8 antreibt. Auch der Plug-in-Hybrid BMW XM kombiniert den S68 mit einem Elektromotor, ebenso wie der neue M5 (G90), dessen Auslieferungen allerdings erst Ende 2024 begannen, wodurch das Modell nur in geringem Maß zur Statistik beitragen konnte.