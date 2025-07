E-Motoren mit Heimvorteil: BMW und die voest setzen auf den Standort Österreich

Zwei Unternehmen, zwei Werke, ein Antrieb: Die voestalpine Stahl GmbH in Linz liefert ein neu entwickeltes, hochpräzises Elektroband an das BMW Group Werk Steyr. Dort entsteht daraus der Gen6-Elektromotor, der künftig in Fahrzeugen der „Neuen Klasse“ von BMW zum Einsatz kommt. Im Rahmen einer Werksführung geben voestalpine-Vorstand Hubert Zajicek und BMW-Motoren-Chef Klaus von Moltke Einblicke in die Produktion an beiden Standorten.

Industrie der Gegenwart

In der voestalpine-Fertigungshalle in Linz wird schnell klar, dass sich die klassisch-industrielle Arbeit längst geändert hat. Statt Lärm, herumeilenden Arbeitern und Akkordarbeit dominieren leise, gleichmäßige Geräusche: hier das metallische Surren der Walzen, dort das rhythmische Klacken automatisierter Fördersysteme. In der größten Produktionsanlage für das Elektroband in Europa, in Betrieb seit 2014, wird der Spezialstahl in mehreren Schritten auf eine Dicke von 0,25 Millimetern gepresst. „Je dünner das Band, desto stärker seine magnetischen Eigenschaften: der entscheidende Faktor für die gesteigerte Reichweite und Effizienz der E-Antriebe“, erklärt Zajicek.

Der Produktionsprozess läuft dabei fast vollständig automatisiert. Nur vereinzelt sind Mitarbeiter zu sehen, viele Arbeitsstationen laufen autonom. Im Notbetrieb würden nur fünf Personen ausreichen, um die gesamte Produktionslinie zu kontrollieren. Voestalpine konkurriert auf diesem Gebiet mit drei bis vier Mitbewerbern in Europa, der Großteil der Konkurrenz sitzt in Asien.