Der neue iX3 wird bombastisch präsentiert: im Vorfeld der IAA, der großen Automobilmesse, die nächste Woche in München stattfindet, zeigt BMW, womit sie in die Zukunft fahren wollen. Ein Auto, das den technologischen Rückstand gegenüber den softwarefokussierten Fahrzeugen wie dem Tesla oder Xiaomi wettmachen will. Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender der BMW AG: „Die Neue Klasse steht für einen gewaltigen Sprung: in den Technologien, im Fahrerlebnis, im Design. Praktisch alles an ihr ist neu.“

Ein Auto mit Superbrains Was seit vier Jahren entwickelt wurde, wird im Vorfeld der IAA in München mit der Weltpremiere des BMW iX3 Realität: die „Neue Klasse“ markiert für BMW eine neue Elektroauto-Generation. Herzstück sind sogenannte „Superbrains“, neue Computer, die den technologischen Sprung versprechen. Diese „Superbrains“ sind vier Hochleistungsrechner, die eine zwanzig Mal höherer Rechnerleistung aufweisen als die aktuellen Modelle. Damit soll künftig alles noch besser und schneller werden: das Fahrerlebnis, die Bedienbarkeit, die Reichweite, die Ladeleistung.

Der neue BMW iX3 wird in München vom CEO Oliver Zipse vorgestellt.

Die Eckdaten der Neuen Klasse iX3: die Superbrain-Computer schaffen durch Antriebs- und Fahrdynamikregler „unerreichte Dynamik und Präzision im Fahrverhalten“, ein neues Infotainment-Erlebnis und besseres, autonomes Fahren. Die Reichweite des Elektroautos steigert sich auf 800 Kilometer, die Ladeleistung wurde auf 400 kW-Peak optimiert – die Neue Klasse lädt 350 Kilometer in zehn Minuten. Gebaut wird der neue iX3 im ungarischen Debrecen, im Zuge der Präsentation wird auch die Kooperation mit China betont. Im iX3 sind neue Lithion-Ionen-Zellen verbaut, jetzt zylindrisch angeordnet. Geliefert werden sie vom chinesischen Produzenten CATL. In den zwei bis drei Jahren sollen vierzig neue Modelle und Updates der „Neuen Klasse“ folgen.

Der neue blaue BMW iX3 von innen, mit hellem Lenkrad und einem großen Bildschirm.