Mercedes-Legende als Cabrio: Kommt jetzt die offene G-Klasse zurück?
Neuigkeiten aus Stuttgart: Mercedes Benz kündigt mit dem neuen G-Klasse Cabriolet eine Erweiterung seiner lange währenden Geländewagen-Familie an. Prototypen des offenen Modells haben jetzt mit Testfahrten begonnen, sowohl auf Straßen als auch auf Teststrecken.
Offroader trifft Cabriolet
Nach Angaben von Mercedes sollen die Testfahrten Daten liefern, mit denen Fahrdynamik, Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit des neuen Fahrzeugs geprüft werden. Für das Unternehmen sei es wichtig, dass das Cabriolet die gewohnten G-Klasse-Eigenschaften Robustheit, Geländetauglichkeit und ein charakteristisches Design erstmals mit dem Komfort und Fahrgefühl eines offenen Fahrzeugs verbindet.
Parallel dazu kündigt Mercedes-Benz weitere Schritte an: Unter anderem sind winterliche Erprobungsfahrten in Schweden geplant, um Belastungen bei Kälte und Schnee zu testen. So soll sichergestellt werden, dass auch unter extremen klimatischen Bedingungen Fahrwerk, Aufbau und Technik funktionieren. Technische Daten, ein möglicher Produktionszeitpunkt und der Marktstart werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Bedeutung für die Marke
Mit dem G-Klasse Cabriolet erweitert Mercedes-Benz seine Modellfamilie um eine Variante, die an frühere offene Versionen erinnert. Die G-Klasse selbst zählt seit 1979 zu den langlebigsten Baureihen des Konzerns. Ursprünglich als rein funktionales Geländefahrzeug entwickelt, etablierte sie sich im Laufe der Jahrzehnte als international bekanntes Modell. Mehrere technische Modernisierungen und eine grundlegende Neuauflage im Jahr 2018 sorgten dafür, dass der Offroader trotz seines traditionsreichen Konzepts konkurrenzfähig blieb.
Offene Varianten der G-Klasse haben in der Historie des Modells immer wieder eine Rolle gespielt. In den 1980er- und 1990er-Jahren waren Cabriolet-Versionen vor allem bei militärischen und behördlichen Nutzern verbreitet, später folgten limitierte zivile Modelle. Die Produktion des letzten G-Cabriolets für Privatkunden endete 2013.
Kommentare