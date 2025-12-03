Mercedes-Legende als Cabrio: Kommt jetzt die offene G-Klasse zurück?

Neuigkeiten aus Stuttgart: Mercedes Benz kündigt mit dem neuen G-Klasse Cabriolet eine Erweiterung seiner lange währenden Geländewagen-Familie an. Prototypen des offenen Modells haben jetzt mit Testfahrten begonnen, sowohl auf Straßen als auch auf Teststrecken.

Offroader trifft Cabriolet

Nach Angaben von Mercedes sollen die Testfahrten Daten liefern, mit denen Fahrdynamik, Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit des neuen Fahrzeugs geprüft werden. Für das Unternehmen sei es wichtig, dass das Cabriolet die gewohnten G-Klasse-Eigenschaften Robustheit, Geländetauglichkeit und ein charakteristisches Design erstmals mit dem Komfort und Fahrgefühl eines offenen Fahrzeugs verbindet.

Parallel dazu kündigt Mercedes-Benz weitere Schritte an: Unter anderem sind winterliche Erprobungsfahrten in Schweden geplant, um Belastungen bei Kälte und Schnee zu testen. So soll sichergestellt werden, dass auch unter extremen klimatischen Bedingungen Fahrwerk, Aufbau und Technik funktionieren. Technische Daten, ein möglicher Produktionszeitpunkt und der Marktstart werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.