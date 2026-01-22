Gewinn trotz Verkaufsrückgang: Aber ein Auto rettete Dacia das Jahr

Dacia meldet ein positives Jahr 2025, auch wenn mehrere traditionelle Bestseller nicht an den Erfolg früherer Jahre anknüpfen konnten. Nach Angaben des Herstellers wuchs der Absatz im vergangenen Jahr leicht, getragen von einem neuen Modell, das die Marke stabilisierte und die Auswirkungen einer deutlichen Kaufzurückhaltung in den Kernmärkten abfedern konnte. Besonders in Frankreich, Italien und Rumänien, die zusammen etwa 40 Prozent des europäischen Absatzes für Dacia ausmachen, zeigte sich im Jahresverlauf eine spürbare Kaufzurückhaltung. Als Grund dafür nennt der Hersteller unter anderem wirtschaftliche Unsicherheiten und hohe Preise im Gesamtmarkt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dacia Der Dacia Jogger verzeichnete den größten weltweiten Absatzrückgang: 23,6 Prozent. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dacia Der Dacia Sandero musste einen Zulassungsrückgang von 6,5 Prozent hinnehmen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dacia Auch der Dacia Duster verzeichnete einen Absatzrückgang: 9,8 Prozent.

Bestseller mit Absatzschwächen Traditionell gehören die Modelle Sandero und Jogger zu den verkaufstechnisch stärksten Fahrzeugen im Dacia-Portfolio. Sie sicherten der Marke in den vergangenen Jahren regelmäßig Spitzenplätze im Segment der Klein- und Kompaktwagen. 2025 fiel ihre Entwicklung jedoch spürbar schwächer aus: Der Sandero, mit 3,5 Millionen verkauften Fahrzeugen seit der Markteinführung 2017 das beliebteste Modell Dacias, blieb mit 299.295 Einheiten zwar Europas meistverkauftes Pkw-Modell, musste aber insgesamt ein Minus von 6,5 Prozent hinnehmen. Der Jogger sank sogar um 23,6 Prozent auf 73.695 Fahrzeuge, während auch der Duster mit 193.974 Einheiten nachgab (minus 9,8 Prozent).

Das Modell, das Dacia stabilisierte Dem gegenüber überzeugte ein Modell im Jahresverlauf besonders und sorgte dafür, dass Dacia zum Jahresabschluss schwarze Zahlen schreiben konnte: der Bigster. Der größte Vertreter im Dacia‑Portfolio, der erst im Mai 2025 seine offizielle Markteinführung hatte, zeigte im Vergleich zu den traditionellen Bestsellern eine deutlich stabilere Nachfrage. Mit 67.573 weltweit verkauften Einheiten avancierte das Modell mit dem Ende des zweiten Halbjahres laut Herstellerangaben zum meistverkauften C‑SUV bei Privatkunden in Europa. Auf der anderen Seite des Fuhrparks trug auch das kleinste und günstigste Modell im Portfolio, der Dacia Spring, zur Stabilisierung des Absatzes bei. Obwohl seine Verkaufszahlen mit 35.034 Einheiten weltweit deutlich unter denen der Volumenmodelle liegen, verzeichnete der Spring ein Absatzplus von 53 Prozent gegenüber 2024 und wurde erstmals zum meistverkauften Elektroauto im europäischen A‑Segment.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Österr. Post Der Bigster wurde im Jahr 2025 bereits kurz nach seiner Markteinführung zu den wichtigsten Modellen Dacias. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Werk Auch der Spring trug mit einem deutlichen Absatzplus von 53 Prozent zum Gesamterfolg der Marke bei.

Absatzentwicklung in den Kernmärkten Dacia verkaufte im vergangenen Jahr weltweit 697.408 Fahrzeuge und steigerte damit den Absatz im Vergleich zu 2024 um 3,1 Prozent. In Europa erreichte die rumänische Renault-Tochter einen Marktanteil von 4,5 Prozent und sicherte sich damit den neunten Platz unter allen Pkw-Herstellern. Betrachtet man nur den Privatkundenmarkt in Europa, lag der Anteil sogar bei 7,9 Prozent, womit Dacia in seinem Kernsegment den zweiten Rang erreichte. Auch in Österreich zeigte der Hersteller ein insgesamt stabiles Bild. Der Sandero blieb mit 4.220 Neuzulassungen 2025 das volumenstärkste Modell des Herstellers, büßte jedoch 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein und belegte Platz 10 der beliebtesten Autos des Landes. Knapp dahinter folgte der Duster auf Platz 13 mit 3.693 Einheiten, nahezu auf Vorjahresniveau (minus 0,1 Prozent). Einen maßgeblichen Beitrag zur positiven Gesamtbilanz leistete ebenfalls der Bigster, der im ersten Jahr 3.244 Fahrzeuge absetzte und damit Platz 16 belegte. Insgesamt kommt Dacia in Österreich auf 13.231 Zulassungen, ein Marktanteil von 4,6 Prozent, und reiht sich auf Rang fünf hinter Audi, BMW, Skoda und Volkswagen ein. Im Vergleich zu 2024 (10.772 Einheiten) konnte die Marke ihr Absatzvolumen hierzulande um 22,8 Prozent steigern.