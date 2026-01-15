Zehn Jahre Garantie und Kampfpreise: Wie Seat 2026 erobern will

Im Rahmen der Jahresauftaktpressekonferenz von Seat und Cupra wurden am Mittwoch in Wien Zahlen und Schwerpunkte für das Jahr 2026 präsentiert. Die Volkswagen-Konzernmarken erreichten für 2025 gemeinsam einen neuen globalen Auslieferungsrekord von 586.300 Fahrzeugen: ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon entfallen 257.400 Einheiten auf Seat.

Die wichtigsten Zugpferde

Im Modellmix von Seat nimmt der Ibiza eine gesonderte Stellung ein: Mit rund 94.800 ausgelieferten Einheiten war er 2025 das mit Abstand meistverkaufte Fahrzeug der Marke und erzielte damit einen Anteil von etwa 41 Prozent an allen Seat-Stückzahlen. Danach folgt der Arona mit etwa 72.400 Einheiten und rund 17 Prozent.

Der Ibiza ist das Aushängeschild der Marke und wird wie seine Vorgänger 2026 als Budget-Kleinwagen positioniert. In Österreich zählt der Ibiza zu den beliebtesten Modellen im Kleinwagensegment und belegte 2025 Platz vier in den Neuzulassungen mit 5.137 Fahrzeugen, was etwa 40 Prozent aller Zulassungen der Marke im Land entspricht. Der Einstiegspreis soll laut Herstellerangaben inklusive Rabatten bei 13.490 Euro beginnen, womit der Ibiza zu den preislich günstigsten Modellen im Kleinwagensegment gehört. Auch die Neuauflage des Arona soll laut aktueller Preisliste bei rund 16.490 Euro starten und laut eigenen Angaben das derzeit günstigste SUV Österreichs darstellen.