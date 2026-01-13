Kias Neuer: So groß ist der K4 Sportswagon

Kia erweitert die Modellpalette des erst kürzlich vorgestellten Verbrenner-Kompaktwagens K4 in Europa um eine Kombivariante. Der K4 Sportswagon ergänzt die Linien des Schrägheckmodells um eine längere Karosserie, die so mehr Platz, Flexibilität und Alltagstauglichkeit bieten soll. Mit knapp 4,70 Metern Länge und einem Radstand von 2,72 Metern bewegt sich der Sportswagon zwischen dem C- und D-Segment. Das Gepäckraumvolumen liegt bei bis zu 604 Litern, was 166 Liter mehr sind als beim K4-Basismodell.

Bewährtes Design

Optisch bleibt Kia der eigenen Designphilosophie "Opposites United" treu: Breite horizontale Linien, das an Sternbilder angelehnte "Star Map"-Tagfahrlicht und Details wie optisch versteckte Türgriffe bleiben erhalten. Die außerdem erhältliche GT-Line-Version verfügt zudem über eine schwarzglänzende Dachreling und Radlaufverkleidungen. Im Innenraum erhalten Fahrer ein Panoramadisplay, ergänzt durch einen separaten Touchscreen für die Klimasteuerung. Das Infotainmentsystem "Connected Car Navigation Cockpit" mit Over-The-Air-Updates bleibt ebenfalls erhalten.

Zur Ausstattung zählen ein KI-Sprachassistent, der über den Befehl "Hey Kia" gesteuert wird, ein "Digital Key 2.0" für Smartphone- oder Smartwatch-Zugriff, induktives Laden und ein Soundsystem von Harman/Kardon. Vordersitze lassen sich heizen und belüften, die Sitzbezüge bestehen aus einer Ledernachbildung.