Kia überrascht: Ceed-Nachfolger K4 startet 2026 als Verbrenner

Kia führt mit dem K4 ab Anfang 2026 ein neues Kompaktmodell in Europa ein, das den bisherigen Ceed ablösen soll. Anders als viele Mitbewerber oder wie zuletzt bei Kia selbst üblich, wird der K4 zum Marktstart keine Elektroversion anbieten. Das Modell nimmt die Rolle des Ceed im C-Segment ein, aber ausschließlich mit Benzinmotoren. Kia verzichtet bewusst auf Stromantrieb beim Einstieg, ein bemerkenswerter Schritt in einer Zeit, in der Automobilhersteller ihre Modellpalette bereits stark Richtung Elektrifizierung umstellen.

Motor, Ausstattung & Technik

Zum Start stehen drei Benzinvarianten zur Auswahl: ein 1,0-Liter-Turbobenziner mit 115 PS, dazu ein 1,6-Liter Turbo mit 150 oder 180 PS. Der schwächere Motor kommt mit Schaltgetriebe oder optionaler Automatik, die stärkeren Versionen sind serienmäßig mit Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Ein Mild-Hybrid-System ist das höchste der Elektro-Gefühle, wird beim kleineren Motor angeboten. Ein Vollhybrid wird später folgen.

Im Innenraum bietet der K4 moderne Technik: zwei 12,3-Zoll-Bildschirme für Instrumente und Navigation, ein zusätzliches Display für die Klimasteuerung sowie Funktionen wie kabelloses Laden, Over-the-Air-Updates und Smartphone-Integration via Apple CarPlay oder Android Auto. Das Platzangebot wurde gegenüber dem Ceed spürbar verbessert, insbesondere im Fond, und das Kofferraumvolumen liegt bei 438 Litern.