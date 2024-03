Wenn „Haftbefehl“ vaped und ich das Tschicken lasse

Mit 30 hör’ ich auf. Wie oft ich das großspurig in meinen Teenagertagen und noch in den 20ern gesagt habe. Der Vorsatz klang gut, lag aber damals noch in ferner Zukunft. Doch dann kam der Tag. Ich wurde rauchend 30 und rauchte weiter. Bis kurz darauf eine mir nahestehende Person einen Schlaganfall hatte – wahrscheinlich mitverursacht durch jahrzehntelanges Rauchen. Mein naiver Glaube an die immerwährende Unversehrtheit meines Körpers war schon davor herausgefordert.

Ständige Wehwehchen, weniger Kondition und höllische Kater-Stimmung nach längeren Nächten machten die Effekte des Alterns – und des Rauchens – schwer zu ignorieren. „Soll dir das auch passieren?“, fragte mich dann eine weitere Person und meinte damit den Schlaganfall. Ich rauche seit 15 Jahren, vielleicht sind auch bei mir Schäden nicht unmöglich, musste ich mir eingestehen. Und so kam es zum Entschluss: Ich lass es bleiben!