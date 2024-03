Vapen statt tschicken: E-Zigarette und Co. verdrängen Zigaretten

Die Trafikantin Elisabeth W. (Name von der Redaktion geändert) steht in ihrer Trafik im vierten Bezirk und zeigt auf eine Einweg-E-Zigarette der Marke „Elfbar“: „Vor allem bei den Jungen sind die sehr beliebt“, wofür sie auch eine scheinbar logische Erklärung hat: „Die schmecken süß und erzeugen dichten Rauch, was bei der Jugend gut ankommt.“