Wochenreport: Von Grenzgängern und absoluter Macht

Blickt man in andere Länder, die sich beim Regierungsbilden derzeit besonders schwer tun, so stellt sich natürlich die Frage nach mehrheitsfreundlichen Wahlsystemen: In Spanien gibt es seit fast einem Jahr keine Regierung mit Mehrheit im Parlament, Israel wählt im Februar wohl zum dritten Mal innerhalb von wenigen Monaten. Und in Österreich mühen sich ÖVP und Grüne seit Wochen durch zähe Regierungsverhandlungen.

Doch noch Weihnachts-Einigung?

Zwar verdichteten sich am Freitag die Gerüchte, dass man vor Weihnachten zumindest eine Grundsatzeinigung ohne Details präsentieren könne, aber die anfänglich von fast allen als positiv beschriebene Stimmung bei den Verhandlungen hilft halt nicht bei kontroversiellen Themen weiter. Besonders schien es sich zuletzt in der Migrationsfrage zu spießen, aber auch beim Mietrecht, der Mindestsicherung und der Budgetpolitik sind Grüne und Türkise ja meilenwert voneinander entfernt.