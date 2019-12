ÖVP und Grüne verhandeln auch nach Weihnachten

Ein Koalitionspakt von ÖVP und Grünen als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk dürfte sich definitiv nicht ausgehen. Sprecher beider Seiten bestätigten der APA, dass auch nach den Feiertagen weitere Verhandlungen geplant sind. Vorgesehen sind drei Tage Pause von 24. bis 26. Dezember. Ab Freitag, 27. Dezember soll es dann weitergehen.

Wie die APA in Erfahrung bringen konnte, wurde der Verhandlungsort, das Winterpalais des Prinzen Eugen in der Wiener Himmelpfortgasse, auch nach dem Stephanitag für allfällige Koalitionsverhandlungen reserviert. Aus Verhandlerkreisen hieß es, dass die Parteichefs Sebastian Kurz ( ÖVP) und Werner Kogler ( Grüne) ihren Verhandlerteams und Mitarbeitern die Info ausgegeben haben, gleich nach den Weihnachtsfeiertagen am 27. Dezember für weitere Verhandlungen bereitzustehen.

Heute, Freitag, laufen die Gespräche zwischen Kurz und Kogler weiter. Auch für das Wochenende sind Verhandlungsrunden geplant, hieß es.