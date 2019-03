Weniger selbstgerecht

Verfolgt man heimische Debatten, so geht es niemals darum, wie man das Haus Österreich wetterfest machen könnte für mögliche kommende Stürme. Aber alle Indikatoren der Weltwirtschaft zeigen: Die lange Party geht langsam zu Ende. Die Gefahr einer Spaltung der EU ist so real wie nie zuvor: durch den in wenigen Tagen (!) bevorstehenden (harten, weichen oder gar nicht) Brexit, durch unterschiedliche ökonomische Geschwindigkeiten und zunehmendes ideologisches Auseinanderdriften.