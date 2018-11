Türkis-blaue Leuchtturm-Projekte wackeln

Man möchte ein Mäuschen sein und mithören oder bei den SMS mitlesen können, was sich Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache heute erzählen bzw. einander schreiben. Einen guten Lauf haben die beiden gerade nicht.

Zwar sind die Umfragewerte stabil und abseits der paar Zerwürfnisse von der BVT-Affäre bis zu Straches Angst, bei der Postenvergabe in der Nationalbank ausgebremst zu werden, hält auch die Harmonie zwischen ÖVP und FPÖ. Dafür wackeln einige der Leuchtturm-Projekte bedenklich und das kann Kanzler und Vizekanzler alles andere als egal sein.

Erst am Dienstag wurde im Sozialausschuss des EU-Parlaments mit großer Mehrheit die Indexierung von Sozialleistungen in Europa abgelehnt. Gleiche Leistung für gleiche Beiträge, so lautet das Prinzip, an dem in Europa festgehalten wird. Zwar stand nicht spezifisch das österreichische Modell der Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebenserhaltungskosten in den EU-Oststaaten zur Abstimmung, aber das Votum ist dennoch unmissverständlich. Auch die EU-Kommission, der Europäische Gerichtshof und selbst ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas sagen, die österreichische Indexierung der Familienbeihilfe sei klar EU-rechtswidrig.