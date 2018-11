Mindestsicherung in Oberösterreich gekippt: Was jetzt passieren muss

Was hat der EuGH gekippt?

Der Punkt ist: Es darf nicht unterschieden werden zwischen jenen, die nur vorübergehend Asyl erhalten und jenen mit Daueraufenthalt, erklärt Europarechtsexperte Walter Obwexer. Das österreichische Modell " Asyl auf Zeit" spielt im EU-Recht keine Rolle: Asyl ist Asyl. Und eben diese anerkannten Flüchtlinge "sind Inländern gleichgestellt".

Anders verhält es sich mit subsidiär Schutzberechtigten - dabei handelt es sich laut Obwexer um einen "geringeren Schutz", hier darf die Behörde also sehr wohl differenzieren.

Zur Erklärung: Asyl bekommt man, wenn man persönlich in seiner Heimat verfolgt wird. Subsidiären Schutz bekommt man, wenn die Lage im Heimatland zu gefährlich bzw. ein sicheres, menschenwürdiges Leben nicht möglich ist, etwa durch Krieg.

Welche Auswirkungen hat das auf die Bezieher?

Für subsidiär Schutzberechtigte ändert sich vorerst nichts.

Aber jene, die wegen " Asyl auf Zeit" eine gekürzte Mindestsicherung bekamen, müssen ab sofort die volle Summe von 921 Euro bekommen - eben wie alle anderen, betont Obwexer. Laut Sozialressort des Landes sind das aktuell 383 Personen (von den insgesamt 597 Betroffenen). Ihnen wird jetzt vom Sozialamt ein neuer Bescheid ausgestellt.

Das EuGH-Urteil wirkt aber auch in die Vergangenheit: Europarechtler Obwexer geht davon aus, dass jedem, der seit Juli 2016 eine kürzere Mindestsicherung erhalten hat (und seien es nur einen oder wenige Monate) die Differenz rückerstattet werden muss. Bei durchschnittlich 300 bis 400 Betroffenen dürfte das für das Land Oberösterreich ein Betrag in Millionenhöhe sein.

Im Sozialressort will man diese Rechtsauslegung erst von den hauseigenen Juristen prüfen lassen, heißt es auf KURIER-Anfrage.

Wie muss das Gesetz jetzt repariert werden?

Das Gesetz ist ab sofort nicht mehr gültig, die Regierung muss jetzt eine neue Regelung auf den Weg bringen.

Obwexer hält eine Regelung nach dem Vorbild Vorarlbergs für möglich: Da ist die Ausbezahlung des vollen Betrags an eine so genannte Integrationsvereinbarung geknüpft - sie beinhaltet etwa Deutsch- und Wertekurse. Das Motto: "fordern und fördern" sei laut Obwexer bei Sozialleistungen absolut legitim - sofern sie eben für alle gilt, darauf kommt es im EU-Recht an.