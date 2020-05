Alles nicht ganz normal

Normalerweise hätte der in den Niederlanden als 17-Jähriger bei Twente als Jahrhunderttalent bestaunte Marko Arnautovic holländischen Reportern längst selbstbewusst wissen lassen, dass er und seine österreichischen Mannschaftskollegen vor dem (zweiten) EM-Match gegen die Niederlande nicht im Geringsten Bauchweh haben.

Coronabedingt ist alles anders. Hat Schanghai-Legionär Arnautovic in China noch kein Ligaspiel in den Beinen. Fiel Prohaska um etliche Werbe-Euros und so nebstbei auch um seine Tennisdoppel („Für Einzel bin i schon zu alt) mit Kickerlegenden à la Gustl Starek um. Kann Herzog statt Israels Profis seine zwei (Admira-)Söhne im Breitenfurter Garten trainieren. Wird Teamchef Foda ohne Stress am 29. 5. im Klagenfurter Stadion als einer von 200 Privilegierten das Cup-Finale Salzburg – Lustenau sehen. Bangen Hunderte ehrenamtliche Funktionäre um ihren Verein.

Statt Jammern sind Soforthilfen und Teamwork angebracht. So wie es das Nationalteam unter Kapitän Julian Baumgartlinger mit einer 500.000-Euro-Spende an die Basis demonstriert. Auch das ist in Anbetracht des Gerüchts, wonach gerade Großverdiener einen Stacheldraht im Börsel haben, nicht ganz normal.