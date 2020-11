Sport im Lockdown: Mehr Bewegungsfreiheit

Man kann mit seiner Bitte um Verständnis durch die Hintertür gehen, und die Wiedereinführung von Geisterstunden auf professionell bespielten Fußballfeldern mit der Gefahr der köperkompakten An- und Abreise in die Stadien, oder mit der angeborenen Kontaktfreudigkeit der Fans vor und nach den Spielen erklären. Also werden trotz ausgeklügelter, Sicherheit versprechender Hygienekonzepte die Ränge leer gefegt und der Fußball seiner Seele beraubt.