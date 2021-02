So habe ich das erste "Starmania" erlebt

Wirklich böse wurde ich bei „Mutproben“ von Girlies, die von ihren notorisch kichernden Freundinnen zum Casting entsandt worden waren. Insgesamt hat der ORF vier Staffeln produziert, engagiert wurde ich für drei. Oft wurde mir die Frage gestellt, an welche Personen ich mich noch erinnern kann? Natürlich an Christina Stürmer, einst Lehrling einer Linzer Libro-Filiale, die danach eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Der Tiroler Michael Tschugnall sang in der Finalsendung eine selbstkomponierte Ballade für seine damalige Freundin und gewann die Show. Heute ist er IT-Fachmann.