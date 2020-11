Pro&Contra: Soll ich die Kinder trotzdem in die Schule bringen?

Also nur um das richtig zu verstehen: Es gibt viele Gründe, warum Kinder knapp sechs Stunden lang in engen Schulklassen sitzen sollen, wo man die Klassenluft förmlich spüren kann. Dass sie in engen Bussen, Zügen oder U-Bahnen an- und abreisen, wo der Babyelefant zu einer traurigen Karikatur wird.

Ich verstehe jene Eltern (vor allem Mütter, aber auch Väter!), die im Homeoffice alle fünf Minuten von Fragen ihrer Kleinsten gestört werden. Fragen, die alle fünfzehn Sekunden wieder gestellt werden. Immer und immer wieder. Ich verstehe auch, dass der Lernerfolg geringer sein kann, dass sich ein paar Prozent des Lehrstoffs heuer nicht mehr ausgehen.

Aber: Geht hier eine Generation zugrunde? Lässt sich das nicht organisieren? Wer aus beruflichen oder räumlichen Gründen gar nicht anders kann, der soll die Kinder natürlich in die Schulen bringen. Ohne schlechtes Gewissen. Wenn es aber nicht unbedingt sein muss, dann bitte nicht.

Denn all das ist wohl kein Vergleich zu Menschen, die sterben müssen, weil sie nicht mehr betreut werden können. Für die Angst alter Menschen und derer Angehöriger. Für das, was Ärzte und Pfleger erleben. Vergleichen Sie einen Arzt, der über Leben und Tod entscheiden muss, mit der Frage, ob Homeschooling so gut funktioniert wie Präsenzunterricht. Fragen Sie Menschen, die gerade ihre Jobs verlieren. Glauben wir in Krisenzeiten denen, die sagen, dass Schüler infektiös sein können wie dem deutschen Star-Virologen Christian Drosten.

Wir reden von drei Wochen, vielleicht fünf, vielleicht weiteren fünf im Jahr 2021. Herr Bildungsminister, bitte geben Sie eine klare Anweisung, nämlich im Zweifel daheim zu bleiben. Und unterbinden Sie bitte, dass diese Regel unterlaufen wird.